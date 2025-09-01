Øostil y Magdalena llegan a Mendoza para un show histórico en el Teatro Griego Frank Romero Day

Øostil DJ Frank Romero Day música electrónica 2 DJ Øostil tiene un precedente increíble: tocó en las Pirámides de Giza.

Sus presentaciones lo han llevado a algunos de los escenarios más icónicos del mundo, como su histórico open to close en Buenos Aires ante 9.000 personas y su reciente actuación en las Pirámides de Giza, considerado uno de los hitos de la década para la música electrónica. Además, mantiene residencia con Afterlife en Tulum y una gira mundial junto a Zamna, consolidando un estilo hipnótico y emocional que conecta con audiencias globales.

Magdalena. Desde Hamburgo hacia el mundo, esta artista se ha consolidado como una de las DJs más versátiles e influyentes del circuito global. Su sonido fluye entre el Indie Dance y el Melodic Techno, con un estilo etéreo y distintivo que le ha permitido lanzar producciones en sellos como Zamna Records, Renaissance Records y Warung Recordings.

En 2023, brilló con lanzamientos como “Dynamo” y el Opia EP, además de un exclusivo mix para Circoloco Radio, que reafirmó su lugar en la escena internacional. Sus sets cargados de energía han encendido pistas en Tomorrowland, Afterlife, Cercle, Resistance, Zurich Open Air, Space Miami y Ocaso Festival, entre muchos otros. Conectando a miles de personas en todo el planeta, Magdalena se afirma como una fuerza dinámica de la música electrónica global.

Magdalena Dj Alemana Frank Romero Day Magdalena. La DJ alemana será otra de las protagonistas de la fiesta electrónica que se viene en el Frank Romero Day.

Supports locales

La noche contará además con destacados exponentes de la escena argentina.

Waiss b2b Matías Burna, reconocidos en Mendoza por sus sets cargados de potencia y musicalidad, serán los encargados de encender la pista antes del set de Magdalena, en un momento clave de la noche.

A ellos se suma Alexia García, DJ y productora argentina, actualmente radicada en Tulum, con un sonido que transita entre el Progressive, Melodic House y Techno, y que ha capturado la atención internacional con mixes y producciones envolventes.

Finalmente, el ganador del Open Call será el responsable de abrir la jornada frente a miles de personas, reafirmando el compromiso de El Ático con el talento emergente y la construcción de una escena inclusiva y en crecimiento.

Sobre el Open Call

Fiel a su compromiso con la escena local, El Ático lanzó un Open Call para que DJs puedan enviar un set y participar por la oportunidad de compartir escenario con artistas internacionales.

De todos los inscritos, se seleccionarán a tres finalistas y será el público quien elija al ganador a través de las redes sociales.

Este formato abre la puerta a nuevos talentos y suma frescura a un día que ya promete ser histórico.

Lo que viene en El Ático

El Ático no se detiene. Tras este show en el Teatro Griego, la productora ya prepara un cierre de año imperdible, con eventos de gran escala programados para principios de diciembre y Año Nuevo, que prometen volver a reunir a miles de personas en experiencias únicas.

Cada fecha seguirá elevando la vara con line-ups internacionales, producciones visuales de alto nivel y el sello distintivo de El Ático: una comunidad fiel y un ambiente que conecta a la música con la emoción colectiva.

Con esta agenda, El Ático reafirma su lugar como referente de la electrónica en Mendoza y proyecta a la provincia como uno de los epicentros de la cultura electrónica.

El Ático Club: 5 años de historia en la escena

El Ático Club se ha consolidado como referente de la música electrónica en Mendoza, con más de 30 eventos especiales y una programación ininterrumpida todos los sábados del año.

Ha presentado a artistas como Indira Paganotto, Enrico Sangiuliano, Stephan Bodzin, Pan-Pot, Massano y muchos más, logrando sold outs en el Auditorio Ángel Bustelo y producciones memorables en quintas icónicas.

Declaración oficial

"Para nosotros es un orgullo llevar la música electrónica al escenario más emblemático de Mendoza. Este evento es el resultado de años de trabajo y una comunidad fiel que crece día a día. Estamos convencidos de que será una de las noches más memorables en la historia de El Ático y de la escena electrónica local", señalaron desde la producción de El Ático Club.

Información para agendar