Con dos funciones llega a Mendoza "Come From Away".

El 19 y 20 de septiembre, los mendocinos tendrán la oportunidad de disfrutar en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) de "Come From Away", un exitoso musical de Broadway que ha conmovido a audiencias de todo el mundo. La obra, producida por The Stage Company y dirigida por Carla Calabrese, llega con un elenco de 15 actores, una banda en vivo y la promesa de una experiencia teatral inolvidable. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.

Una historia real que inspira

"Come From Away" está basada en hechos y personajes reales ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Cuando el espacio aéreo estadounidense se cerró, 38 aviones fueron desviados a la pequeña isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá, duplicando la población de la localidad de Gander en un instante. El musical narra la conmovedora historia de más de siete mil pasajeros que, varados lejos de sus hogares, encontraron consuelo y esperanza en la solidaridad y calidez de los habitantes de este pueblo. Es una obra que celebra la empatía y la bondad humana en medio de una de las peores tragedias de la historia.

Un pasaje de la obra "Come From Away" que llega en Septiembre a Mendoza.

Un éxito aclamado por la crítica y el público

La obra ha recibido numerosos reconocimientos a nivel internacional y local. En Broadway, obtuvo siete nominaciones a los premios Tony y una nominación al Grammy en 2017. En 2019, se llevó cuatro premios Olivier. En Argentina, su éxito no fue menor, cosechando en 2022 siete premios Hugo y dos premios ACE, de un total de 23 y 12 nominaciones respectivamente.

La adaptación de la obra de Irene Sankoff y David Hein está a cargo de Carla Calabrese y Marcelo Kotliar.

Ficha técnica

Elenco (por orden alfabético):

  • Gabriela Bevacqua
  • Carla Calabrese.
  • Sebastián Holz.
  • Mela Lenoir.
  • Fernando Margenet.
  • Argentino Molinuevo.
  • Edgardo Moreira.
  • Silvina Nieto.
  • Marisol Otero.
  • Agustín Perez Costa.
  • Pablo Sultani.
  • Silvana Tomé.
  • Manu Victoria.
  • Lali Vidal.
  • Pato Witis.

Swings:

  • Lali Vidal.
  • Pato Witis.
  • Fátima Seidenari.

Músicos:

  • Santiago Rosso (dirección musical/piano/acordeón).
  • Santiago Molina (flauta irlandesa/tin whistle/gaita irlandesa).
  • Maximiliano Cataldi (batería).
  • Natacha Tello (violín).
  • Mariano Sáenz Tejeira (bodhrán/percusión/ugly stick).
  • Paula Solange Morales (bajo eléctrico/acústico/fretless).
  • Pablo Mengo (Guitarra Eléctrica/Acústica/Nylon).
  • Luis Lattanzi (mandolina/guitarra).

Equipo creativo:

  • Dirección: Carla Calabrese
  • Adaptación: Carla Calabrese y Marcelo Kotliar
  • Dirección Musical: Santiago Rosso
  • Dirección Vocal: Sebastián Mazzoni
  • Dirección Coreográfica: Agustín Perez Costa
  • Dirección de Arte y Escenografía: Tadeo Jones
  • Dirección de Producción: Sergio Albertoni
  • Diseño de Vestuario: Silvana Morini
  • Diseño de Sonido: Eugenio Mellano Lanfranco
  • Diseño de Luces: Gonzalo Gonzalez
  • Producción Ejecutiva Local: Mentha Producciones

