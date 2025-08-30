Una historia real que inspira

"Come From Away" está basada en hechos y personajes reales ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Cuando el espacio aéreo estadounidense se cerró, 38 aviones fueron desviados a la pequeña isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá, duplicando la población de la localidad de Gander en un instante. El musical narra la conmovedora historia de más de siete mil pasajeros que, varados lejos de sus hogares, encontraron consuelo y esperanza en la solidaridad y calidez de los habitantes de este pueblo. Es una obra que celebra la empatía y la bondad humana en medio de una de las peores tragedias de la historia.

Come From Away 2 Un pasaje de la obra "Come From Away" que llega en Septiembre a Mendoza.

Un éxito aclamado por la crítica y el público

La obra ha recibido numerosos reconocimientos a nivel internacional y local. En Broadway, obtuvo siete nominaciones a los premios Tony y una nominación al Grammy en 2017. En 2019, se llevó cuatro premios Olivier. En Argentina, su éxito no fue menor, cosechando en 2022 siete premios Hugo y dos premios ACE, de un total de 23 y 12 nominaciones respectivamente.