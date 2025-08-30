El 19 y 20 de septiembre, los mendocinos tendrán la oportunidad de disfrutar en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) de "Come From Away", un exitoso musical de Broadway que ha conmovido a audiencias de todo el mundo. La obra, producida por The Stage Company y dirigida por Carla Calabrese, llega con un elenco de 15 actores, una banda en vivo y la promesa de una experiencia teatral inolvidable. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
"Come From Away", el musical de Broadway llega a Mendoza el 19 y 20 de septiembre
La multipremiada obra basada en un hecho real llega al Teatro Mendoza con dos funciones