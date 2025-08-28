Sala de Espera Obra de teatro Pablo Rago Diego Cremonesi "Sala de espera". Pablo Rago y diego Cremonesi dirigidos por Nicolas Repetto.

Con un elenco de lujo, encabezado por Pablo Rago y Diego Cremonesi, junto a la participación de Barbi Siom, la trama se desarrolla en un espacio que evoca a un purgatorio. Allí, Adrián (Rago) se encuentra con su amigo Ignacio (Cremonesi), fallecido hace dos años, lo que desencadena un encuentro lleno de humor y emoción.

MÚSICA. La Orquesta Escuela Pianoforte presenta su concierto inaugural. La “Velada de rock nacional”, con estudiantes y músicos profesionales, será el jueves 28 de agosto desde las 16.30 en la Escuela Hogar N° 8-448 del parque General San Martín. Entradas: $ 8.000 por Entrada Web.

VIERNES 29 DE AGOSTO

MÚSICA. El viernes 29 a las 21, en el teatro Independencia se presentará la banda mendocina Superhéroes junto a la Camerata García para brindar Charly de Cámara, un espectáculo que abordará la exquisita y extensa obra de Charly García.

Charly Sinfónico Superhéroes.jpg Superhéroes, la banda mendocina tributa a Charly García con un show especial.

Las entradas anticipadas ya están a la venta en EntradaWeb y en la boletería del teatro (Espejo y Chile, Ciudad).

SÁBADO 30 DE AGOSTO

TEATRO. "Mi querido Presidente" tendrá una única función el sábado 30 de agosto a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz. La propuesta se muestra como una de las más atractivas de este fin de semana. Las entradas están a la venta a través de Entradaweb y en la boletería del teatro. La preventa inicial de ofrece precios accesibles desde $24.000 para un cupo limitado de 200 localidades.

TEATRO. La obra “En otras palabras”, dirigida por Nicolás Vázquez, regresa a la provincia a pedido del público este fin de semana. La pieza, protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, explora la conmovedora historia de una pareja que enfrenta un diagnóstico de Alzheimer.

En otras palabras Gimena Accardi Andrés Gil Gimena Accardi y Andrés Gil llegan con esta obra que dirige Nicolás Vázquez.

La función será el sábado 30 de agosto a las 21:30 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas se pueden adquirir a través de Entradaweb.

TEATRO. El sábado 30 de agosto llega al Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) la comedia “Glorias del Este”, una propuesta que combina el humor con un emotivo relato sobre la amistad y el amor por las causas nobles. La función será a las 21:30 en la Sala Tejada Gómez del Le Parc. Las entradas tienen un valor de $10.000 y se pueden conseguir a través de la plataforma EntradaWeb.

Glorias del Este Obra de teatro mendocina.jpg Glorias del Este. Humor a la mendocina.

Protagonizada por los reconocidos actores Aníbal Villa y Marcelo Lacerna, y dirigida por Daniel Posada, la obra cuenta la historia de dos entrañables personajes que luchan por salvar su querido club de barrio.

MÚSICA. La Kermesse de Los Decoradores, la banda integrada por miembros históricos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve a Mendoza este fin de semana para celebrar su primera década de trayectoria. Será el sábado 30 de agosto a las 20:30 en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas se encuentran disponibles en Ticketek.com.ar y en las boleterías del Arena.

Kermesse-redonda.jpg Este sábado. Fiesta ricotera con La Kermesse de los Decoradores.

MÚSICA. El sábado, desde las 21, la banda de rock T.R.E.N. (Tanto Rock es Necesario), nacida en el Este de la provincia, presentará su actual repertorio con la inclusión de nuevas canciones. La cita será en la sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), con entrada gratuita.

La agrupación está integrada por Gallineto Giménez en bajo y voz, Enzo Compagnucci en batería y Emiliano Di Césare en guitarra. El power trío ofrecerá su ritual rítmico, compuesto de 17 canciones, durante cerca de una hora y media, incluyendo cortes recientemente grabados en el estudio La Ollita Records, propiedad del músico esteño Marcelo Muscolini, con el trabajo del técnico de grabación de Gustavo Velásquez, en Rivadavia.

FERIAS Y MUESTRAS. El sábado 30 y el domingo 31, de 10 a 18, se realizará en la isla del lago del parque General San Martín, en CIudad, la feria de café, pastelería y delicatesen "Dulce Café". Habrá charlas, clases, talleres, música y sorteos. La entrada será gratuita y por orden de llegada.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, junto a Bruno Brown Café de Origen, invita a disfrutar durante dos días de las mejores cafeterías y pastelerías de la provincia en un solo lugar, convirtiendo así la experiencia en una propuesta gastronómica y cultural imperdible.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

MÚSICA. La colombiana Andrea Echeverri, voz y almma de Aterciopelados llega a Mendoza con un concierto acústico el domingo 31 de agosto a las 21 en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas anticipadas ya están a la venta en Entradaweb.

Andrea Echeverri Andrea Echeverri. La colombiana voz de Aterciopelados llega este domingo al Le Parc.

TEATRO. Este domingo 31 de agosto, el elenco teatral mendocino El Globo despide el mes con una imperdible doble función que combina el humor y la emoción. En una misma jornada se popdrá disfrutar de la comedia "Amigas desgraciadas" y de la conmovedora "Ni me acuerdo ni te olvido".

Las obras se presentarán en el Teatro El Círculo (Laprida 2210, Ciudad) a las 18 y a las 20:30 respectivamente. Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través del sitio web de Andes Ticket. También hay un descuento especial para jubilados, disponible únicamente en la taquilla del teatro.