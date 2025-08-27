"Glorias del Este": humor en clave deportiva en el Le Parc

El espectáculo, que ha sido seleccionado para la próxima edición del Festival de Estrenos, une a dos de los referentes de la actuación mendocina en un escenario para contar una historia sobre la fuerza de lo colectivo y lo importante de poner el corazón en un lugar de pertenencia. La obra, estrenada en mayo de 2024, ha cautivado al público mendocino en cada una de sus presentaciones, consolidándose como un éxito de cartelera.

Sobre los artistas

Marcelo Lacerna. Como actor desde el año 1981 ha participado en numerosos montajes integrando importantes grupos como el Joven Teatro Goethe y Cajamarca Teatro, interpretando personajes en obras como "Leonce y Lena", "La Piel de Castor", La boda, Camaralenta, La Sanata, Ni Fu Ni Fa, Almacenados, Tartufo y "Rotos de Amor" entre otras. También ha participado como actor en diferentes cortos, teleseries y largometrajes rodados en la Provincia de Mendoza. Además es egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la Uncuyo como Intérprete dramático y Profesor de Arte Dramático. También es Magister en Gestión cultural y docente en Gestión y Producción de Espectáculos en la Uncuyo y Universidad de Río Negro.

Aníbal Villa. Se desempeña como actor desde el año 1992. Primero forma parte del elenco juvenil “Lita Tancredi”. Luego en 1995 junto a “Adrián Sorrentino” interpreta obras de café concert. En 1997, se integra al grupo de teatro, “La Libélula”. Protagoniza obras como, "La máquina de jugar", "Ensalada de juguetes" y "Postales Argentinas", entre otras. Recibe premios como mejor actor en varios festivales de teatro. A partir del año 2001, comienza a transitar su carrera como actor y director independiente. Simultáneamente, nunca dejó de cultivar y desarrollar su tarea como docente teatral.