La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora fue atacada a piedrazos y evacuada de urgencia

Javier Milei encabezaba una caravana proselitista en Lomas de Zamora. A José Luis Espert lo tuvieron que rescatar en una moto

Javier y Karina Milei efusivos antes de los incidentes.

Tumultuosa salida de Javier Milei por los incidentes en Lomas de Zamora.

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada este miércoles en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo junto con la izquierda.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

Tras la evacuación del presidente y el círculo más íntimo de funcionarios, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

A José Luis Espert se lo llevaron en una moto.

Denunciaron ataques a piedrazos

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

Los incidentes se registraron cuando la caravana llegaba a la Plaza Grigera. En medio de la confusión y el tenso clima, el diputado José Luis Espert, que acompañaba al Presidente, fue evacuado y se retiró del lugar en una motocicleta.

La visita del Presidente a Lomas de Zamora, un distrito clave de la Tercera Sección Electoral, se produjo en la recta final de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El tenso clima del acto se enmarcó también en la polémica por los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian hechos de corrupción en el gobierno.

Poco antes de la evacuación, Milei se refirió por primera vez en público a las acusaciones. "Todo lo que dice (Diego) Spagnulo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", expresó el mandatario con referencia al ex titular de la ANDIS. La caravana, que buscaba potenciar a los candidatos locales y polarizar con el kirchnerismo, quedó completamente opacada por la violencia, que obligó a retirar de urgencia al jefe de Estado y a su equipo.

Fuentes: Noticias Argentinas y A24.

