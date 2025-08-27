Inicio Política Jubilados
Según un estudio, el 36% de los jubilados apoya a Milei aunque están en desacuerdo con el veto

Los resultados reflejan que la fortaleza de Javier Milei no está solamente en sus votantes, sino en la fragmentación del peronismo

Paola Alé
Si bien la mayoría de los jubilados encuestados está en contra del veto al aumento en las jubilaciones, el 36% apoya la gestión de Milei. Foto: gentileza Miguel Cicconi 

Los jubilados argentinos no son un bloque homogéneo guiado por el “voto bolsillo”. Así lo muestra la última encuesta de la consultora mendocina Sociolítica, que revela que, pese a que el 64,1% desaprueba el veto a la ley de aumento jubilatorio y el 76% no llega a fin de mes con tranquilidad, un 36% todavía aprueba la gestión de Javier Milei.

El estudio, realizado entre el 15 y el 19 de agosto con 1500 casos en todo el país, confirma la llamada “paradoja del votante jubilado”: Milei (24,3%) y La Libertad Avanza (31,4%) concentran la mayor intención de voto entre los adultos mayores, a pesar de que seis de cada diez desaprueban su gobierno.

En este gráfico se puede observar que el 64% de los jubilados consultados, se mostraron en desacuerdo con el veto al aumento de las jubilaciones.

La grieta política también atraviesa a los jubilados

La encuesta refleja una polarización extrema: entre los jubilados que se identifican con La Libertad Avanza, el 92,7% respalda el veto, mientras que en el kirchnerismo, el 98,9% lo rechaza.

Sociolítica advierte que no existen “puentes” entre ambos segmentos, ya que la adhesión o rechazo al gobierno funciona como reafirmación identitaria más que como cálculo económico.

"La identidad se constituye en sentido opuesto al otro, ser libertario y ser kirchneristas son dos características diametralmente opuestas, el jubilado que apoya a La Libertad Avanza apoya una identidad, con todo lo que el kirchnerismo representa para él", aclara el informe de Sociolítica.

El informe de Sociolítica determinó que el 36% de los jubilados continúa apoyando la gestión de Javier Milei.

El perfil de los jubilados que apoyan a Milei y el de quienes lo rechazan

El perfil del jubilado que apoya a Milei se caracteriza por identificarse más como propietario que como beneficiario del sistema previsional. Posee vivienda propia, no depende de la moratoria, se define por un rechazo visceral al kirchnerismo. Algo que llama la atención en esta definición es que, tal y como está expresado en el análisis de los datos, "encuentra algo de satisfacción en la dureza del modelo de ajuste", ya que lo siente como parte de un orden moral y disciplinador.

El perfil de este jubilado o jubilada, espera que sus cosas sean valoradas y su mérito reconocido.

En cambio, quienes lo rechazan son los más vulnerables económicamente, su identidad y su seguridad económica dependen de su haber jubilatorio como principal ingreso y conciben al Estado como garante de derechos, no como una amenaza a su patrimonio. Para estos jubilados, el ajuste es percibido como un daño directo.

Su voto está anclado en la realidad de su bolsillo y en la percepción de que el Estado está incumpliendo su función protectora, no considera el ajuste como un "dolor necesario", las medidas del gobierno no son tomadas como "cirugía mayor" que ve a la distancia, sino como -citando textualmente el informe de Sociolítica- sino como una agresión directa a su capacidad de comprar alimentos, medicamentos y pagar servicios.

Su oposición a Milei no es ideología abstracta, sino consecuencia directa de una vulnerabilidad económica real y creciente. Siente que el sistema que antes lo protegía se ha vuelto en su contra.

La debilidad de la oposición a La Libertad Avanza

La dispersión del PJ: un argumento para comprender por qué gana el apoyo a la Libertad Avanza.

Según Sociolítica, la fortaleza de Milei no solo radica en sus votantes, sino en la fragmentación del peronismo.

Así, el 42,4% de jubilados que se oponen al gobierno de La Libertad Avanza, lo hacen desde espacios dispersos: un núcleo kirchnerista duro (18,4%), un peronismo institucional ligado a estructuras partidarias y sindicales (12,9%) y un sector más pragmático y flotante (11,1%). Mientras Cristina Kirchner actúa como “significante lleno” para su base, pero genera rechazo en otros, Milei se ha convertido en el “significante vacío” que unifica a todo el arco anti-K.

Esta dinámica, sostiene la consultora, explica por qué, a pesar del malestar económico, el oficialismo mantiene un bloque cohesionado que podría traducirse en un resultado favorable en las elecciones legislativas de octubre.

