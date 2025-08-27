Una familia de hinchas de Independiente que vivía en Chile huyó a Argentina tras ser atacada a tiros

Y agregó: "Hace 10 años nos fuimos a vivir a Chile por trabajo. Pero después del partido por Copa Sudamericana -entre Independiente y la U. de Chile- se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles (día del partido con incidentes) a la noche".

Familia argentina en Chile: los ataques y amenazas que sufrió

"Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta", la cual tiene en la parte de atrás stickers de todas las copas ganadas por el Rojo. "También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer".

chile hinchas independiente de avellaneda camioneta Esta es la camioneta del padre de Maxi que tirotearon en Chile tras el partido de Independiente de Avellaneda con la U. de Chile. Foto: Gentileza

"Siempre visibilicé que soy hincha de Independiente, pero jamás hubo problemas ni nada hasta lo que pasó esto con el partido", que llegó hasta que dispararan el frente de la casa de sus padres: "Tengo un hermano con discapacidad".

El jueves a la mañana el padre de Maxi fue a hacer la denuncia, y mientras el hombre estaba allí le llevaban videos del frente de su casa cuando personas pasaban y los amenazaban.

"Mi papá les dijo que estaba la posibilidad que nos fuéramos un par de días, y el Carabinero le dijo que era mejor", detalló Maxi. Las amenazas, insultos, agresiones y demás siguieron a tal punto que tuvieron que eliminar todas sus cuentas de las redes.

Por esta situación decidieron huir de su hogar para regresar a Mendoza, donde mantienen familia en Las Heras, quienes los recibieron para resguardarlos por las agresiones sufridas.

Detalló, además, que allegados vinculados a las hinchadas les contaron que las barras de Colo Colo, con las de la U. de Chile y la Católica se juntaron para agredir a los argentinos. "Dicen que se juntaron para vengarse de los argentinos y dijeron que a personas con cualquier camiseta de Argentina les iban a pegar igual".

"A nosotros nos gusta el fútbol, somos todos hinchas de Independiente de Avellaneda y no lo ocultamos, porque nunca hicimos problema", remarcó Maxi y sostuvo que su esposa no quiere saber nada con regresar a Chile tras estos ataques que sufrieron, pero su hermano con discapacidad depende del programa Teletón para su tratamiento.