¿Qué dicen en Chile sobre los ataques a ciudadanos y vehículos argentinos?

Qué dice el audio de los chilenos hacia los argentinos

El audio que ha provocado temor en muchos argentinos, y entre ellos los mendocinos, advierte sobre supuestos riesgos al viajar hacia Chile: "Acá en Chile se unieron todas las barras de los equipos en apoyo a la Universidad de Chile, y está calentita la cosa. Circula que los vehículos argentinos, colectivos y buses con patente argentina, los van a reventar", se manifiesta en el audio y se recomienda no circular de día a Santiago, sino llegar de noche e irse lo antes posible.

De hecho, en redes sociales también circula una imagen de hinchas chilenos que le roban la camiseta de Independiente a un argentino que estaba de compras en el vecino país. No fue lo único, una familia mendocina se vio obligada a huir de Chile luego de que fuera atacada a tiros. Justamente, los incidentes en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile fue lo que llevó a esta serie de sucesos.

Qué dicen en Chile del temor de los argentinos

Desde Chile, en tanto, desmintieron todo clima hostil hacia los argentinos. La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) aseguró que "el temor es más que nada una postura de Argentina, en nuestro país nadie está hablando de ello. Queremos que vengan más turistas mendocinos y de toda la Argentina. Acá la sensación es de evitar la violencia y mucho menos responder con la 'misma moneda'", señalaron.