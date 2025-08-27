Inicio Sociedad Chile
Hinchas de Independiente que vivían en Chile huyeron a Mendoza tras ser atacados a tiros

Llevaban casi 10 años en Chile, pero tras el partido con Independiente de Avellaneda le tirotearon el frente de la casa y los amenazaron de muerte

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Una familia hincha de Independiente de Avellaneda tuvo que huir de Chile, donde viven hace casi 10 años, y regresar a Mendoza tras ser atacados a tiros y recibir amenazas de muerte tras el los incidentes en el partido con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Las víctimas dejaron todo para salvarse.

Uno de los integrantes de la familia contó a Radio Nihuil lo que vivieron en los últimos días en Chile, donde residían hacía 10 años. Sin muchos detalles por temor a represalias, Maxi dijo que tienen su casa y sus trabajos en la Cuarta Región.

"Somos una familia de hinchas de Independiente de Avellaneda de hace más de 100 años. Todos nos conocen porque siempre lo hicimos visible y jamás tuvimos un problema. No somos delincuentes, somos una familia de trabajadores", explicó Maxi.

Agregó: "Hace 10 años nos fuimos a vivir a Chile por trabajo. Pero después del partido por Copa Sudamericana -entre Independiente y la U. de Chile- se la agarraron con nosotros ese mismo miércoles a la noche".

Los ataques y amenazas que sufrió la familia en Chile

"Fueron a la casa de mis padres, le dispararon al frente y a su camioneta", la cual tiene en la parte de atrás stickers de todas las copas ganadas por el Rojo. "También recibimos amenazas por Instagram que apuntaban a mi hijo y a mi mujer".

Esta es la camioneta del padre de Maxi que tirotearon en Chile tras el partido de Independiente de Rivadavia con la U. de Chile.

"Siempre visibilicé que soy hincha de Independiente, pero jamás hubo problemas ni nada, hasta lo que pasó esto con el partido", que llegó hasta que dispararan el frente de la casa de sus padres: "Tengo un hermano con discapacidad".

El jueves a la mañana el padre de Maxi fue a hacer la denuncia, y mientras el hombre estaba allí le llevaban videos del frente de su casa cuando personas pasaban y los amenazaban.

"Mi papá les dijo que estaba la posibilidad que nos fuéramos un par de días, y el Carabinero le dijo que era mejor", detalló Maxi. Las amenazas, insultos, agresiones y demás siguieron a tal punto que tuvieron que eliminar todas sus cuentas de las redes.

Por esta situación decidieron huir de su hogar para regresar a Mendoza, donde mantienen familia en Las Heras, quienes los recibieron para resguardarlos por las agresiones sufridas.

Detalló que tiene allegados vinculados a las hinchadas les contaron que las barras de Colo Colo, con las de la U. de Chile y la Católica se juntaron para agredir a los argentinos. "Dicen que se juntaron para vengarse de los argentinos y dijeron que de cualquier camiseta de Argentina les iban a pegar igual".

"A nosotros nos gusta el fútbol, somos todos hinchas de Independiente de Avellaneda y no lo ocultamos, porque nunca hicimos problema", agregó Maxi y sostuvo que su esposa no quiere saber nada con regresar a Chile tras estos ataques que sufrieron, pero su hermano con discapacidad depende del programa Teletón para su tratamiento.

