Una adolescente de 14 años y una tragedia espantosa: estaba cenando con su familia y murió atragantada

Ante la desesperación de sus allegados, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al domicilio.

Los profesionales médicos actuaron con celeridad ante el cuadro de asfixia y le practicaron intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante unos 30 minutos ininterrumpidos en un intento desesperado por desobstruir la vía respiratoria y revertir el cuadro.

Lamentablemente, el esfuerzo del personal de salud no fue suficiente. Tras media hora de trabajos de reanimación, los médicos debieron constatar el fallecimiento de la adolescente en el mismo lugar, dejando a su familia y a toda la comunidad barrial de Mar del Plata sumida en el dolor y la conmoción.

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Tragedia con comida: qué hacer cuando alguien se está ahogando

Si ves que alguien se está atragantando con comida, lo primero es evaluar la gravedad. Si la persona puede toser con fuerza, hablar o respirar, anímala a que siga tosiendo para expulsar el objeto por sí misma. No le des golpes en la espalda si está tosiendo bien. Si no puede emitir sonidos o le cuesta mucho respirar, es momento de actuar rápidamente y pedirle a alguien más que llame a emergencias.

En caso de que no pueda toser o hablar, aplica la maniobra de Heimlich. Párate detrás de la persona, abrázala por la cintura e inclínala un poco hacia adelante. Haz un puño con una mano y colócalo un poco por encima de su ombligo; con la otra mano, agarra tu puño y realiza compresiones rápidas y fuertes hacia adentro y hacia arriba. Continúa con este movimiento hasta que el objeto salga y pueda volver a respirar con normalidad.