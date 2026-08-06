Una veintena de personas mayores de edad que habían ocupado de manera ilegal las instalaciones abandonadas de un terreno en la Capital fueron desalojadas en la mañana de este jueves tras un operativo conjunto entre la Policía de Mendoza y Preventores municipales.
La Policía desalojó a más de 20 usurpadores de un predio en obra en la Ciudad de Mendoza
El lugar se había transformado en un foco de inseguridad e insalubridad donde decenas de personas dormían, hacían sus necesidades fisiológicas y delinquían
El procedimiento contra los usurpadores se llevó a cabo en un terreno perteneciente a la empresa constructora Criba. En ese predio, la firma proyectaba originalmente un desarrollo inmobiliario que luego fue cancelado, quedando el lote cerrado y con varios contenedores en su interior.
Con el paso del tiempo, vecinos de la zona denunciaron que un grupo numeroso de personas ingresó de manera clandestina y usurpó las estructuras mecánicas. Según los reclamos vecinales, el lugar se había transformado en un foco de inseguridad e insalubridad donde decenas de personas dormían, hacían sus necesidades fisiológicas a la vista e incurrían en diversas conductas indebidas.
Operativo y antecedentes judiciales
Representantes de la empresa Criba acudieron al lugar para abrir los accesos, momento en el que intervino la fuerza policial junto al personal preventivo municipal.
En el lugar se procedió al desalojo de más de 20 personas, todas mayores de edad. Tras el proceso de identificación y verificación de antecedentes, las autoridades detectaron que una mujer del grupo contaba con medidas judiciales pendientes, por lo que se le dio intervención a la fiscalía correspondiente.
Luego de concretarse la salida de los ocupantes, personal de la firma tomó posesión definitiva del predio y comenzó las tareas de limpieza y desinfección del terreno, al tiempo que se coordinó el retiro total de los contenedores para evitar futuras ocupaciones.
En forma paralela, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dispuso la intervención de sus equipos de asistencia social para acompañar a las personas que se encontraban en el predio y ofrecerles alternativas de contención.
La directora de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia, Milagros Suárez, destacó: "Estamos hoy en una nueva intervención, trabajando junto el Ministerio de Seguridad, el municipio de la Ciudad de Mendoza y el dueño de esta propiedad. Dentro de este establecimiento privado se encontraba gente viviendo".
En pocas palabras
- Desalojo policial: más de 20 usurpadores fueron retirados de un predio abandonado en la Ciudad de Mendoza.
- Foco de conflicto: el lugar se había convertido en un foco de inseguridad e insalubridad según denuncias vecinales.
- Acciones posteriores: la empresa Criba recuperó el predio y se ofreció asistencia social a los ocupantes.