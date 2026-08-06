La Policía desalojó a más de 20 usurpadores de un predio en obra en la Ciudad de Mendoza

Operativo y antecedentes judiciales

Representantes de la empresa Criba acudieron al lugar para abrir los accesos, momento en el que intervino la fuerza policial junto al personal preventivo municipal.

En el lugar se procedió al desalojo de más de 20 personas, todas mayores de edad. Tras el proceso de identificación y verificación de antecedentes, las autoridades detectaron que una mujer del grupo contaba con medidas judiciales pendientes, por lo que se le dio intervención a la fiscalía correspondiente.

Luego de concretarse la salida de los ocupantes, personal de la firma tomó posesión definitiva del predio y comenzó las tareas de limpieza y desinfección del terreno, al tiempo que se coordinó el retiro total de los contenedores para evitar futuras ocupaciones.

Hubo quejas de los vecinos por la usurpación del predio de una empresa. Foto: Ministerio de Seguridad

En forma paralela, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dispuso la intervención de sus equipos de asistencia social para acompañar a las personas que se encontraban en el predio y ofrecerles alternativas de contención.

La directora de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia, Milagros Suárez, destacó: "Estamos hoy en una nueva intervención, trabajando junto el Ministerio de Seguridad, el municipio de la Ciudad de Mendoza y el dueño de esta propiedad. Dentro de este establecimiento privado se encontraba gente viviendo".