Una joven niñera argentina está detenida en Estados Unidos desde hace casi un mes por tener la visa vencida y su novio salió a hablar en los medios para pedir ayuda y contra cuál es la situación actual.
El burdo motivo por el que una niñera argentina quedó detenida en pleno Mundial en Estados Unidos
El calvario de la niñera comenzó el 11 de julio pasado cuando se despidió de su pareja y tomó un vuelo para ver Argentina contra Suiza por el Mundial 2026
El calvario de Iliana Lick, de 30 años, comenzó el 11 de julio pasado cuando se despidió de su pareja, Steven Melchiorre, en el aeropuerto de Filadelfia debido a que tenía un vuelo con destino a Kansas para ver el partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.
Sin embargo, antes de subir al avión fue detenida por la Policía de Estados Unidos y desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que la medida fue tomada debido a que ingresó al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa se encuentra vencido.
La insólita situación legal de la niñera argentina en Estados Unidos
A casi un mes del hecho, el esposo de la niñera dialogó con el medio CBS News y recordó el momento en el que su novia lo llamó para advertirle la situación, además de en qué punto se encuentra la causa. “Lloraba sin parar. Me dijo: ‘ICE me arrestó. Estoy en el centro de detención de Filadelfia’”, recordó el hombre durante la entrevista.
El hombre explicó que Iliana Lick había ingresado de manera legal a Estados Unidos y que ahora atravesaba un proceso para regularizar su permanencia en el país. Sin embargo, las autoridades explicaron que el trámite no es justificativo para impedir su detención. “Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió un delito, nunca dejó de cumplir con sus obligaciones. Fue una sorpresa que la arrestaran”, expuso.
La joven permanece detenida en un centro de Nuevo México y aguarda a que la Justicia le otorgue la libertad bajo fianza. Para poder solventar los gastos, familiares y amigos lanzaron una colecta.
“Es muy duro ver que alguien que está tan arraigado a una comunidad, que simplemente iba a viajar para ver un partido de la Argentina, termine siendo detenido en un aeropuerto”, lamentó el esposo de la niñera.