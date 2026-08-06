El burdo motivo por el que una niñera argentina quedó detenida en pleno Mundial en Estados Unidos

La niñera que está detenida hace casi un mes en Estados Unidos.

La insólita situación legal de la niñera argentina en Estados Unidos

A casi un mes del hecho, el esposo de la niñera dialogó con el medio CBS News y recordó el momento en el que su novia lo llamó para advertirle la situación, además de en qué punto se encuentra la causa. “Lloraba sin parar. Me dijo: ‘ICE me arrestó. Estoy en el centro de detención de Filadelfia’”, recordó el hombre durante la entrevista.

El hombre explicó que Iliana Lick había ingresado de manera legal a Estados Unidos y que ahora atravesaba un proceso para regularizar su permanencia en el país. Sin embargo, las autoridades explicaron que el trámite no es justificativo para impedir su detención. “Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió un delito, nunca dejó de cumplir con sus obligaciones. Fue una sorpresa que la arrestaran”, expuso.

El esposo de la niñera detalló cuál es su situación legal.

La joven permanece detenida en un centro de Nuevo México y aguarda a que la Justicia le otorgue la libertad bajo fianza. Para poder solventar los gastos, familiares y amigos lanzaron una colecta.

“Es muy duro ver que alguien que está tan arraigado a una comunidad, que simplemente iba a viajar para ver un partido de la Argentina, termine siendo detenido en un aeropuerto”, lamentó el esposo de la niñera.