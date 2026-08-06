Cómo arreglar una pared de casa con la pintura descascarada por la humedad en simples pasos

Aunque es un arreglo temporal, que no tiene mucho futuro, lo mejor es tratar como corresponde la superficie afectada para poner fin los rastros de humedad y que la pintura no se levante.
En definitiva, para que una pared de la casa luzca perfecta y tenga un acabado que dure en el tiempo, lo recomendable es eliminar las partes dañadas y preparar bien la zona a tratar. Constatar que no continúe la filtración que está provocando la humedad.
Pared de la casa llena humedad: paso a paso para repararla
- Lo primero que se hace es retirar todos los excesos de pintura que estén flojas, inflada o desprendida en la pared. Lo más recomendable es utilizar una espátula para este trabajo.
- Una vez que se retiró los excesos de pintura, es importante limpiar bien para eliminar todos los restos de polvos y materiales sueltos que hayan quedado en la pared. Si la presencia de la humedad es importante, esta zona debe tratarse como corresponde para que quede bien seca antes de seguir con el trabajo de reparación.
- Aplicar enduido que venden en la ferretería para tapar todas las imperfecciones. Se hace con una espátula, tratando de que quede lo más parejo posible.
- Cuando ya se secó el enduido aplicado, llega el momento de un lijado suave para lograr una pared uniforme. Primero se hace con una lija de grano grueso, para luego pasar a una de grano fino.
- Luego llega el momento de pintar la pared de la casa. Pero antes es recomendable aplicar un fijador en la pared, que se compra en el mismo lugar que la pintura.
- Se aplica dos manos de pintura, respetando los tiempos de secado entre una mano y otra mano. Dejar secar y listo.
En pocas palabras
- Humedad en paredes: El artículo detalla cómo tratar la humedad que afecta las paredes de una casa y levanta la pintura.
- Reparación paso a paso: Se describen los pasos para reparar una pared con humedad, incluyendo retirar pintura vieja, limpiar, aplicar enduido y lijar.
- Acabado profesional: Se recomienda aplicar fijador y dos manos de pintura para lograr un acabado duradero en la pared de la casa.
Resumen generado por Thinkindot AI