Cómo arreglar una pared de casa con la pintura descascarada por la humedad en simples pasos

Aunque es un arreglo temporal, que no tiene mucho futuro, lo mejor es tratar como corresponde la superficie afectada para poner fin los rastros de humedad y que la pintura no se levante.

En definitiva, para que una pared de la casa luzca perfecta y tenga un acabado que dure en el tiempo, lo recomendable es eliminar las partes dañadas y preparar bien la zona a tratar. Constatar que no continúe la filtración que está provocando la humedad.