Proteger el techo de casa con un impermeabilizante: se esperan grandes lluvias por el Súper Niño

Ante la perspectiva de un fenómeno Súper Niño, el cual aumenta significativamente la probabilidad de lluvias y tormentas severas para los próximos meses, apelar a un impermeabilizante para el techo de la casa es una de las medidas preventivas más inteligentes y necesarias que se pueden tomar.

El Súper Niño está activo y continúa fortaleciéndose durante los meses de invierno. Se prevé que sus impactos comiencen a sentirse con mayor fuerza a partir de la primavera y extendiéndose dura el verano.