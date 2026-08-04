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Proteger el techo de casa con un impermeabilizante: se esperan grandes lluvias por el Súper Niño

El Súper Niño se intensificará en Argentina en primavera y verano. Conviene colocar un impermeabilizante en el techo de casa por las lluvias

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Colocar un buen imperabilizante al techo de casa, es la mejor idea para prevenir la gran cantidad de agua que están pronosticando para los próximos meses.

Colocar un buen imperabilizante al techo de casa, es la mejor idea para prevenir la gran cantidad de agua que están pronosticando para los próximos meses.

El Súper Niño, fenómeno climático que ya comenzó en Sudamérica y está provocando lluvias y tormentas en Argentina, incrementará su potencia durante la primavera y verano. Ante ese pronóstico, es buena idea preparar la casa y colocar un buen impermeabilizante en el techo, ya que se espera mucha agua.

Ante la perspectiva de un fenómeno Súper Niño, el cual aumenta significativamente la probabilidad de lluvias y tormentas severas para los próximos meses, apelar a un impermeabilizante para el techo de la casa es una de las medidas preventivas más inteligentes y necesarias que se pueden tomar.

El Súper Niño está activo y continúa fortaleciéndose durante los meses de invierno. Se prevé que sus impactos comiencen a sentirse con mayor fuerza a partir de la primavera y extendiéndose dura el verano.

Se estima que alcance su máxima intensidad entre los meses de octubre y diciembre. Además, se estima con alta probabilidad que permanezca activo a lo largo de todo el verano y comience a desacelerarse recién hacia comienzos del otoño.

Las lluvias se agudizarán en este lapso y proteger la casa siempre es una buena idea.

Impermeabilizante para el techo de casa por el Súper Niño

Si bien hay mil cosas que se pueden hacer para evitar filtraciones de agua en el techo de casa, además de alejar la presencia de humedad, acudir a estos tipos de impermeabilizantes es lo más acertado:

  • Membranas líquidas acrílicas: son pinturas espesas y elásticas a base de agua. Se estiran con el calor y el frío sin romperse. Sirven para losa, chapa y fibrocemento.
  • Membranas de poliuretano: tienen base de poliuretano. Son de alta resistencia, secan rápido y soportan muy bien el agua estancada y el tránsito frecuente.
  • Rollos de membrana asfáltica: vienen en rollos con aluminio o gravilla arriba. Se pegan con calor (soplete). Duran muchos años y son muy buenos para techos grandes o planos.

En pocas palabras

  • Súper Niño: Fenómeno climático que se intensificará en Argentina durante primavera y verano.
  • Recomendación: Se aconseja impermeabilizar el techo de la casa ante el pronóstico de lluvias intensas.
  • Impacto esperado: Se prevé un aumento significativo de lluvias y tormentas severas en los próximos meses.
Resumen generado por Thinkindot AI

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