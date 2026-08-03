Avanzan las obras de demolición en la ex bodega Filippini

La bodega Filippini, ubicada en Godoy Cruz, dejó de funcionar en la década de 1970.

¿Qué harán con los terrenos de la bodega Filippini?

"Se viene trabajando abiertamente con el propietario del terreno para realizar no sólo la intervención de apertura de calle, la cual vincularía a Roca y Barcala, logrando mayor visibilidad del interior de ese vacío, sino también una mejor accesibilidad para la salud y seguridad de su entorno", dice el proyecto de la municipalidad.

La superficie es de 5.067m2. Además de demoler la bodega, se taparán los piletones, se hará ka edificación los cordones y las acequias, y renovarán la red cloacal y eléctrica.

La bodega Filippini estaba ubicada en Rawson 1.272 de Godoy Cruz. Google Maps

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, aseguró: "Es un terreno privado y estamos trabajando desde hace tiempo para generar un cambio urbano. Hay un plan para poner en valor todas las bodegas abandonadas. En este caso planteamos que sin la intervención estatal esa zona no se podía revalorizar. Vamos a ejecutar la apertura de la calle y eso dará más seguridad y un mejor entorno urbano".

Bodega Filippini y su huella en el vino mendocino

La bodega Filippini elaboró diferentes variedades de vino. Uno de los más conocidos fue el “Passito del Santo”, al igual que el Gran Filippini en sus variedades rosada y tinta. Las grappas "Coihué" y "Traguito" también se promocionaron con novedosos eslogans. Entre los vinos de postre producidos por la bodega estaba el Oporto Don Andrés y los botellones familiares de dos litros. Además, se exportaba vino blanco Chablis con la marca “Chateau San Rafael” mientras que para el mercado interno se comercializaban "Selecto Chablis" y "Viña del Cerro".

Para cuando comenzó la década del '70, estaban de moda el borgoña y los Filippini fueron parte de esa tendencia al crear uno llamado "Cepas del Valle". En lo que al champán respecta, durante esos años, la bodega llegó a producir 300.000 botellas anuales.