Extranjeros son dueños de casi 10% de las tierras rurales de Mendoza: el mapa por departamentos

Este lunes, el mileísmo modificó nuevamente el texto y decidió mantener una limitación, aunque ampliando el porcentaje permitido. El nuevo texto establece que la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera regirá cuando superen el 25% del territorio de cada provincia.

Petróleo, minería, vinos y ganadería, el perfil productivo de las zonas con más tierras extranjerizadas

De las 1.344.090,13 hectáreas rurales que pertenecen a propietarios extranjeros en Mendoza, casi la mitad se concentra en Malargüe.

El departamento más austral de la provincia registra 608.739,78 hectáreas extranjerizadas y alcanza el 14,74% de su superficie rural. Ese porcentaje se acerca al límite previsto por la legislación vigente, aunque el tope del 15% está establecido para el conjunto de la provincia y no para cada departamento.

Con la eventual reforma, ese límite podría ampliarse al 25% provincial, según el nuevo texto que impulsa el oficialismo.

Malargüe lidera el mapa provincial de tierras rurales en manos de extranjeros.

Detrás aparecen:

General Alvear: 170.578,81 hectáreas (11,82%).

San Rafael: 120.816,24 hectáreas (3,88%).

Las Heras: 110.796,60 hectáreas (12,44%).

Lavalle: 99.115,98 hectáreas (9,72%).

La Paz: 89.335,30 hectáreas (12,58%).

San Carlos: 82.508,30 hectáreas (7,13%).

Estos siete departamentos, que concentran prácticamente toda la superficie rural extranjerizada de Mendoza, también reúnen algunas de las principales actividades económicas de la provincia.

Nación lleva un registro de la cantidad de hectáreas rurales que están en manos de extranjeros en cada departamento de Mendoza. Fuente: Argentina.gob.ar

En ellos conviven grandes extensiones destinadas a la ganadería, áreas vitivinícolas y frutícolas, recursos petroleros y mineros, además de importantes desarrollos turísticos ligados al paisaje cordillerano.

El mapa nacional de la extranjerización de tierras: Mendoza, en el Top 3

Con más de 1,3 millones de hectáreas rurales en manos de extranjeros, Mendoza está entre las tres provincias con mayor cantidad de hectáreas extranjerizadas del país. Sin embargo, mantiene un nivel del 9,06% sobre la totalidad de sus tierras rurales, es decir, casi seis puntos por debajo del máximo que permite la legislación actual.

Según el último informe oficial, las provincias con mayor cantidad de tierras rurales en manos extranjeras son:

Santa Cruz: 1.905.083,75 ha (representa el 8,11% de sus hectáreas rurales totales).

Salta: 1.766.895,82 ha (representa el 11,40% de sus hectáreas rurales totales).

Mendoza : 1.344.090,13 ha (representa el 9,06% de sus hectáreas rurales totales).

: 1.344.090,13 ha (representa el 9,06% de sus hectáreas rurales totales). San Juan: 887.370,49 ha (representa el 10,36% de sus hectáreas rurales totales).

Chubut: 882.628,45 ha (representa el 3,97% de sus hectáreas rurales totales).

Provincia por provincia, las tierras rurales argentinas que están en manos de extranjeros.

En el otro extremo aparecen Tucumán, Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy y Córdoba, las provincias con menor cantidad de hectáreas rurales en manos de extranjeros.

A nivel nacional, los registros oficiales muestran que los extranjeros son propietarios de 13.262.725,64 hectáreas rurales, equivalentes al 4,97% de la superficie rural de Argentina.

El debate de este jueves en el Senado comenzará a definir si el límite provincial continuará en el 15%, si se ampliará al 25% como establece el nuevo borrador oficial, o si habrá nuevas modificaciones durante el tratamiento legislativo.

La extranjerización de tierras, otra vez en el centro del debate

Después de un sinfín de idas y vueltas y borradores que fueron y volvieron, el Senado pateó la discusión para después de su receso; es decir, para esta semana. Será el quinto intento de Patricia Bullrich para obtener la media sanción de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios sustanciales en la extranjerización de tierras rurales. Afuera del Congreso se espera una jornada caliente: organizaciones sociales, sindicales y políticas convocaron a una movilización para rechazar el proyecto.

El oficialismo encuentra apoyo en el radicalismo mendocino. ¿Avanzan los cambios en la Ley de Tierras?

El proyecto planteaba inicialmente eliminar el límite del 15% para la compra de campos por parte de personas y empresas privadas extranjeras, una restricción vigente desde 2011, pleno gobierno kirchnerista.

Pero las negociaciones con los bloques aliados obligaron al oficialismo a modificar la propuesta. La nueva versión mantiene una restricción para las compras de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque eleva el tope al 25% del territorio de cada provincia.

Mientras que las prohibiciones específicas que seguirían concentradas en el texto son las vinculadas a los Estados extranjeros y a las empresas con participación estatal extranjera o controladas por gobiernos extranjeros. Aun así, se podría hacer una excepción si la provincia donde se ubica el inmueble y Nación lo autorizan.

Con estos cambios, el oficialismo llegaría a la sesión con un escenario legislativo un poco más despejado, tras las postergaciones por falta de acuerdos.

En Mendoza hay 1,3 millones de hectáreas en manos de extranjeros.

En términos generales, la Mendoza afín a Milei banca la iniciativa. “Les da más potestad a las provincias”, dicen desde el cornejismo. De todos modos, en el Senado nadie se anima a dar por cerrado nada: Patricia Bullrich brindará una conferencia de prensa este martes a las 16 y, tras cuatro intentos frustrados y varias reescrituras, el texto todavía podría volver a modificarse antes de la sesión.