Hubo elecciones en Santiago del Estero y el Frente Cívico se impuso en los 26 municipios

El ex gobernador Gerardo Zamora festejó el contundente triunfo en Santiago del Estero.

Los resultados del Frente Cívico en las ciudades principales

Uno de los guarismos más destacados para la agrupación gobernante tuvo lugar en la Capital provincial, donde el candidato Mario Benavente resultó electo con el 60,53% de las preferencias electorales. En ese centro urbano, la representante de La Libertad Avanza, María Beatriz Yunes, alcanzó el 12,29%, seguida por Facundo Pérez Carletti, de Despierta Santiago, con el 11,09%, y Natalia Neme, de la UCR, con el 6,03%.

En la ciudad de La Banda, considerada un bastión históricamente esquivo para el oficialismo en comicios comunales, Llamil Abdala obtuvo la victoria con el 51,60% de los apoyos populares. Detrás del postulante oficialista quedaron Pablo Mirolo, del Frente Renovador y Progresista, con el 12,53%, y el actual intendente Roger Nediani, de Compromiso y Unidad, quien cosechó el 11,41% de la voluntad popular.

La compulsa electoral también arrojó definiciones claras en otras ciudades de importancia demográfica como Frías, donde Néstor Salim se impuso con el 46,63% ante Carlos Bustamante. En Termas de Río Hondo, el dirigente Domingo Gatella obtuvo la intendencia con el 44,16% de las adhesiones frente al 38,99% de la postulante Paula Cánepa.

Por su parte, en Añatuya, Julio Castro conquistó el sillón municipal con el 42,92% de los votos sobre el candidato Rubén Timofeijuk.

El mensaje del Frente Cívico tras el triunfo electoral

Tras confirmarse la tendencia irreversible en los centros de cómputos, el senador nacional Gerardo Zamora brindó un discurso ante la militancia en la sede central del partido. Durante su alocución, el exgobernador remarcó la importancia del resultado y sostuvo que el respaldo expresado en las urnas demanda profundizar la unidad provincial en un contexto socioeconómico complejo para el país.

En ese mismo acto, el referente político estuvo acompañado por el gobernador Elías Suárez, con quien celebró el desempeño en los 26 municipios. Durante su intervención, Zamora emitió declaraciones de marcado tenor político nacional, al manifestar ante los simpatizantes que la provincia mantiene su compromiso con la soberanía y la identidad federal.

Asimismo, la dirigencia del oficialismo valoró la concurrencia a las urnas durante el desarrollo del acto comicial en toda la jurisdicción, alcanzando un promedio superior al 70% del padrón provincial.

La respuesta de la oposición frente al avance oficialista

El escenario opositor mostró a la estructura libertaria como la segunda fuerza más votada en el plano provincial con el 8% de los sufragios generales. A pesar de lograr el segundo puesto en la Capital, la agrupación nacional no consiguió disputar la conducción de ninguna de las cabeceras departamentales ni sostener los niveles de votación alcanzados en las elecciones generales previas.

Detrás de la fuerza libertaria se ubicó el espacio Despierta Santiago, que acumuló el 7% de las adhesiones electorales en el consolidado provincial. El 19% restante de las boletas contabilizadas se distribuyó entre agrupaciones comunales, frentes vecinales y otras expresiones partidarias que integraron la oferta electoral en las diferentes localidades.