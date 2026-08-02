El PJ mendocino se entusiasma con la ruptura de Cornejo, Petri y Ulpiano

Mema tiene varias a favor para jugar políticamente y maneja una cartera que le permite andar por toda la provincia llevando cheques y haciendo campaña. Ya tiene referentes que le responden en todos los departamentos y confía en seguir sumando.

Natalio Mema, el ministro que pica en punta entre los preferidos por el gobernador Alfredo Cornejo para sucederlo.

Un lote que se achica

De atrás lo sigue el otro superministro, Tadeo García Zalazar, con experiencia en gestión ejecutiva, además de su ministerio, por sus años al frente de la comuna de Godoy Cruz, aunque con menor exposición al menos en los últimos tiempos.

Ningún otro ministro pareciera hoy empujando por la candidatura a gobernador. Tibiamente aparece un referente que además es gran amigo de Cornejo: el presidente de la Cámara de Diputados Andrés “Peti” Lombardi, pero en el lote de oficialistas viene rezagado.

Si una interna abierta le permitiese jugar a todos los de ese espacio, muy seguramente sería una interna de tres con chances: Mema, Petri y Ulpiano en orden alfabético. Pero, ¿los dejarán jugar a todos?

La semana pasada un dirigente sureño muy cercano a Petri me dijo: “Nos presentamos como sea”. En los círculos de poder menduco ven a Petri envalentonado, incluso si eso significase romper todo.

Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suarez y Luis Petri, tres que ya se anotaron como candidatos en la carrera a la gobernación 2027.

El sueño de un 2007 relodead

El peronismo mendocino viene de experiencias traumáticas en las últimas elecciones, pero sabe sobreponerse. No está fácil hoy la interna allí tampoco y una sola cosa como requisito para intentar ganar: todos juntos, separados será imposible. El escenario nacional pinta peligroso para el PJ y hoy todo es caos, joya para Milei que divide y reina.

En 2007 cuando “Cristina, Cobos y Vos” arrasó en las urnas, muchos peronistas que iban en ese acuerdo cortaron boleta y metieron a Celso Jaque para gobernador dejando a César Biffi con las ganas de gobernar Mendoza. Una jugada maestra de Néstor Kirchner.

Si a esa cortada de boleta le sumamos la ruptura de la UCR que se abrió en dos en aquella elección y llevó una fórmula ortodoxa conformada por Roberto Iglesias y Ernesto Sanz, la suma y la resta dan redondas: fin de los gobiernos radicales y comienzo de una nueva era peronista que duró hasta 2015 cuando el jujeño mendocino Francisco Pérez le entregó la banda de mandamás a Cornejo.

En 2007 cuando “Cristina, Cobos y vos” arrasó en las urnas, muchos peronistas que iban en ese acuerdo cortaron boleta y metieron a Celso Jaque para gobernador dejando a César Biffi con las ganas de gobernar Mendoza.

Deshojando la Flor

Flor Destéfanis fue la primera en anotarse para el desafío de la vuelta del PJ al gobierno mendocino, y en esto de candidatearse nada es más importante que creérsela, primero que nada eso. La reelecta intendenta de Santa Rosa tiene altos niveles de conocimiento entre los mendocinos: fue Reina Nacional de la Vendimia en 2010 y presidenta del PJ provincial antes de Emir Félix. Alejada de su mentor Carlos Ciurca, reporta a la flamante estructura creada en la provincia para militar a Axel Kicillof en su carrera a la presidencia.

Félix y Matías Stevanato completan el lote de quienes podrían encabezar, o integrar, una fórmula peronista para gobernar de Mendoza. Martín Aveiro -al igual que Félix- ha logrado despliegue en Buenos Aires y apadrina el aterrizaje de Kicillof en Mendoza.

Flor Destéfanis reporta a la flamante estructura creada en la provincia para militar a Axel Kicillof en su carrera a la presidencia.

Entre San Juan y Mendoza

La visita del ex gobernador sanjuanino con intenciones de participar en las presidenciales Sergio Uñac fue noticia la semana pasada. Vino a Mendoza a ver a compañeros: no le fue nada mal. Lo recibieron desde Anabel Fernández Sagasti en el Norte hasta Omar Félix -en las antípodas internas de la senadora- en el Sur, pasando por el otro intendente peronista de la Mendoza austral, Celso Jaque.

Veremos cómo repercute la jugada de Cristina Fernández ante la ONU pidiendo revisar su inhabilitación perpetua y de qué manera eso podría impactar en el peronismo de todo el país. Mendoza no se caracteriza mucho por ser kirchnerista pero el ruido que haga una posible candidatura de Cristina, obligaría a barajar de nuevo en muchas partidas.