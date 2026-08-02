Ulpiano Suarez no anduvo con vueltas. "Si digo cualquier barbaridad, seguramente impacte en que puedan venir inversiones o en la generación de empleo”, disparó el intendente capitalino contra los dichos del presidente en Brasil. Sabe que por elevación toca a uno de los socios más mimados de Javier Milei: Alfredo Cornejo. Y como quien no quiere la cosa la estocada llega a Luis Petri, un enamorado del libertario.
El PJ mendocino se entusiasma con la ruptura de Cornejo, Petri y Ulpiano
En 2007 cuando "Cristina, Cobos y Vos" arrasó en las urnas, muchos peronistas que iban en ese acuerdo cortaron boleta, metieron a Celso Jaque para gobernador y el PJ volvió al poder
Claramente no hay paz por estas horas entre ese puñado de correligionarios que se sacan chispas por debajo para ver quién será finalmente el heredero del trono de San Martín. Blanquean poco de sus intrigas pero entre las cuatro paredes de sus respectivos despachos, sin cámaras ni micrófonos, se dan sin asco.
¿Como los gatos o como los perros?
¿Llegan juntos esos tres mendocinos a las elecciones de 2027? La pregunta del millón. Cornejo no quiere ni a Ulpiano ni a Petri gobernando Mendoza, prefiere a alguno de sus ministros, picando en punta por ahora Natalio Mema.
Mema tiene varias a favor para jugar políticamente y maneja una cartera que le permite andar por toda la provincia llevando cheques y haciendo campaña. Ya tiene referentes que le responden en todos los departamentos y confía en seguir sumando.
Un lote que se achica
De atrás lo sigue el otro superministro, Tadeo García Zalazar, con experiencia en gestión ejecutiva, además de su ministerio, por sus años al frente de la comuna de Godoy Cruz, aunque con menor exposición al menos en los últimos tiempos.
Ningún otro ministro pareciera hoy empujando por la candidatura a gobernador. Tibiamente aparece un referente que además es gran amigo de Cornejo: el presidente de la Cámara de Diputados Andrés “Peti” Lombardi, pero en el lote de oficialistas viene rezagado.
Si una interna abierta le permitiese jugar a todos los de ese espacio, muy seguramente sería una interna de tres con chances: Mema, Petri y Ulpiano en orden alfabético. Pero, ¿los dejarán jugar a todos?
La semana pasada un dirigente sureño muy cercano a Petri me dijo: “Nos presentamos como sea”. En los círculos de poder menduco ven a Petri envalentonado, incluso si eso significase romper todo.
El sueño de un 2007 relodead
El peronismo mendocino viene de experiencias traumáticas en las últimas elecciones, pero sabe sobreponerse. No está fácil hoy la interna allí tampoco y una sola cosa como requisito para intentar ganar: todos juntos, separados será imposible. El escenario nacional pinta peligroso para el PJ y hoy todo es caos, joya para Milei que divide y reina.
En 2007 cuando “Cristina, Cobos y Vos” arrasó en las urnas, muchos peronistas que iban en ese acuerdo cortaron boleta y metieron a Celso Jaque para gobernador dejando a César Biffi con las ganas de gobernar Mendoza. Una jugada maestra de Néstor Kirchner.
Si a esa cortada de boleta le sumamos la ruptura de la UCR que se abrió en dos en aquella elección y llevó una fórmula ortodoxa conformada por Roberto Iglesias y Ernesto Sanz, la suma y la resta dan redondas: fin de los gobiernos radicales y comienzo de una nueva era peronista que duró hasta 2015 cuando el jujeño mendocino Francisco Pérez le entregó la banda de mandamás a Cornejo.
Deshojando la Flor
Flor Destéfanis fue la primera en anotarse para el desafío de la vuelta del PJ al gobierno mendocino, y en esto de candidatearse nada es más importante que creérsela, primero que nada eso. La reelecta intendenta de Santa Rosa tiene altos niveles de conocimiento entre los mendocinos: fue Reina Nacional de la Vendimia en 2010 y presidenta del PJ provincial antes de Emir Félix. Alejada de su mentor Carlos Ciurca, reporta a la flamante estructura creada en la provincia para militar a Axel Kicillof en su carrera a la presidencia.
Félix y Matías Stevanato completan el lote de quienes podrían encabezar, o integrar, una fórmula peronista para gobernar de Mendoza. Martín Aveiro -al igual que Félix- ha logrado despliegue en Buenos Aires y apadrina el aterrizaje de Kicillof en Mendoza.
Entre San Juan y Mendoza
La visita del ex gobernador sanjuanino con intenciones de participar en las presidenciales Sergio Uñac fue noticia la semana pasada. Vino a Mendoza a ver a compañeros: no le fue nada mal. Lo recibieron desde Anabel Fernández Sagasti en el Norte hasta Omar Félix -en las antípodas internas de la senadora- en el Sur, pasando por el otro intendente peronista de la Mendoza austral, Celso Jaque.
Veremos cómo repercute la jugada de Cristina Fernández ante la ONU pidiendo revisar su inhabilitación perpetua y de qué manera eso podría impactar en el peronismo de todo el país. Mendoza no se caracteriza mucho por ser kirchnerista pero el ruido que haga una posible candidatura de Cristina, obligaría a barajar de nuevo en muchas partidas.
En pocas palabras
- El PJ mendocino anticipa una oportunidad electoral ante la supuesta fractura interna del radicalismo entre Alfredo Cornejo, Luis Petri y Ulpiano Suarez.
- Se analizan posibles candidatos a gobernador dentro de la UCR, como Natalio Mema, Tadeo García Zalazar y Andrés Peti Lombardi.
- El peronismo mendocino busca replicar la estrategia de 2007, con posibles candidaturas de Flor Destéfanis, Emir Félix y Matías Stevanato, mientras evalúa el impacto de movimientos nacionales del kirchnerismo.