DIY paso a paso: cómo hacer un bowl usando un poco de tela, cartones y pegamento

Los DIY o las manualidades que proponen crear desde cero objetos nuevos para el hogar, ropa nueva o arreglar cosas que ya no funcionan, son una oportunidad enorme para poner en práctica técnicas nuevas, trabajar la imaginación y explorar la creatividad. Con algunos materiales y un poco de tiempo se pueden crear muchas cosas.
En esta ocasión te voy a compartir un DIY para fabricar pequeños bowls para la casa, decorativos o para la cocina, usando un poco de cartón, agua, pegamento y retazos de tela.
DIY de manualidades: materiales y paso a paso de este truco
Los cartones y papeles viejos se pueden reutilizar y reciclar en muchas manualidades. En la industria, los cartones que se descartan se limpian y se usan para fabricar nuevos productos, como hojas, cuadernos, cajas de embalaje, papel higiénico, servilletas, diarios y revistas.
En casa, y con una serie de procesos, se puede usar el cartón viejo para elaborar diferentes proyectos o DIY. Para fabricar este cuento de cartones y papeles reutilizados, vas a necesitar: plasticola o engrudo de harina y agua, papeles, una bolsa de nylon limpia y un bowl o molde de referencia que tenga la forma del cuenco que deseamos armar.
A continuación te dejo el video de este DIY y el paso a paso detallado para que puedas crear esta manualidad en casa sin problemas.
- Para empezar con el DIY, coloca el bowl o compotera boca abajo y cúbrelo con la bolsa o papel film.
- Coloca la plasticola en toda la bolsa y comienza a pegar los papeles uno por uno, hasta cubrir el molde. Coloca una nueva capa de papeles una vez que se seque, hasta llegar a las 7 capas.
- Deja secar el cuenco y desmolda retirando la bolsa y el recipiente interno. Empareja los bordes.
- Forra con tela el interior y exterior del cuenco. Conviene usar una tela fina y de algodón que se pegue con plástico sin problemas. Puedes pintar el interior y forrar el exterior con tela o viceversa.
¿Para qué puedo usar este DIY en casa?
Antes de comenzar a utilizar las manualidades, hay que considerar que este proyecto es de papel, por lo que no sirve para cocinar y no se puede mojar; es un cuenco decorativo.
Se puede usar como porta maceta para las plantas de interior de la casa; se puede usar como centro de mesa decorativo o como organizador para los útiles escolares, los maquillajes o los accesorios de cabello, dependiendo de la forma que le des.
En pocas palabras
- DIY: Crea bowls decorativos reutilizando cartones, papeles, pegamento y telas.
- Materiales: Necesitarás plasticola o engrudo, papeles, bolsa de nylon y un bowl como molde.
- Uso: Los bowls son decorativos, ideales para organizar objetos o como centro de mesa.