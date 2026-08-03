DIY paso a paso: cómo hacer un bowl usando un poco de tela, cartones y pegamento

En casa, y con una serie de procesos, se puede usar el cartón viejo para elaborar diferentes proyectos o DIY. Para fabricar este cuento de cartones y papeles reutilizados, vas a necesitar: plasticola o engrudo de harina y agua, papeles, una bolsa de nylon limpia y un bowl o molde de referencia que tenga la forma del cuenco que deseamos armar.

A continuación te dejo el video de este DIY y el paso a paso detallado para que puedas crear esta manualidad en casa sin problemas.

Para empezar con el DIY, coloca el bowl o compotera boca abajo y cúbrelo con la bolsa o papel film. Coloca la plasticola en toda la bolsa y comienza a pegar los papeles uno por uno, hasta cubrir el molde. Coloca una nueva capa de papeles una vez que se seque, hasta llegar a las 7 capas. Deja secar el cuenco y desmolda retirando la bolsa y el recipiente interno. Empareja los bordes. Forra con tela el interior y exterior del cuenco. Conviene usar una tela fina y de algodón que se pegue con plástico sin problemas. Puedes pintar el interior y forrar el exterior con tela o viceversa.

¿Para qué puedo usar este DIY en casa?

Antes de comenzar a utilizar las manualidades, hay que considerar que este proyecto es de papel, por lo que no sirve para cocinar y no se puede mojar; es un cuenco decorativo.

Un cuenco de papel multiusos.

Se puede usar como porta maceta para las plantas de interior de la casa; se puede usar como centro de mesa decorativo o como organizador para los útiles escolares, los maquillajes o los accesorios de cabello, dependiendo de la forma que le des.