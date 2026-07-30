Si tienes medias con agujeros te dejo un DIY de costura para zurcirlas y recuperarlas

Cómo recuperar unas medias rotas.

Por qué se rompen las medias y cómo zurcirlas con un DIY

Las medias se suelen romper principalmente por la fricción o el roce continuo entre el pie y el calzado. En la zona de los dedos y los talones, la tela se debilita mucho más, pero las otras partes de las medias suelen estar intactas.

Unas medias de mala calidad también son un problema. Las telas con mucho nylon o spandex se estiran mucho, se descosen y pierden resistencia rápido. El lavado en lavarropas también influye en el desgaste, sobre todo si se usan ciclos muy fuertes o agua muy caliente.

Solo necesitas unos pocos materiales de costura.

Existen muchas formas de zurcir o coser medias rotas. Para el DIY más simple y popular, vas a necesitar aguja, hilo del color de las medias y un foco viejo. También se puede usar un frasco pequeño o una pelota de tenis.

Para empezar con el DIY, voltea las medias para que queden del revés. Introduce el foco o el objeto redondo, asegurándote de que quede en la parte del agujero. Este paso es importante para que la costura tenga la forma de las medias y no se deformen. Coloca bastante hilo en la aguja y realiza una costura recta o un sobrehilado. Asegura bien el final de costura para que no se desarme.

Qué DIY puedo hacer con unas medias viejas que ya no uso

Con las medias que ya no usas o que están muy gastadas, se pueden realizar varios DIY de costura.

Reutiliza las medias que ya no usas.

Un ejemplo son los juguetes para mascotas, tipo huesos artificiales para que muerdan. También se pueden hacer marionetas o trapos de limpieza para vidrios y pantallas.