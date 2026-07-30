Si tienes medias con agujeros te dejo un DIY de costura para zurcirlas y recuperarlas

Si realizamos una lista mental de las prendas de ropa que más se rompen o gastan por el uso, posiblemente las medias estén en el puesto número uno, seguidas de la ropa interior, los calzados y las camisetas de invierno. Zurcir las medias es un viejo truco que te permite reutilizar los soquetes que están impecables y solo tienen un pequeño orificio en el dedo pulgar.
Hoy te dejo algunas opciones de DIY para zurcir las medias rotas, recuperar esas prendas de ropa y darles una nueva oportunidad.
Por qué se rompen las medias y cómo zurcirlas con un DIY
Las medias se suelen romper principalmente por la fricción o el roce continuo entre el pie y el calzado. En la zona de los dedos y los talones, la tela se debilita mucho más, pero las otras partes de las medias suelen estar intactas.
Unas medias de mala calidad también son un problema. Las telas con mucho nylon o spandex se estiran mucho, se descosen y pierden resistencia rápido. El lavado en lavarropas también influye en el desgaste, sobre todo si se usan ciclos muy fuertes o agua muy caliente.
Existen muchas formas de zurcir o coser medias rotas. Para el DIY más simple y popular, vas a necesitar aguja, hilo del color de las medias y un foco viejo. También se puede usar un frasco pequeño o una pelota de tenis.
- Para empezar con el DIY, voltea las medias para que queden del revés. Introduce el foco o el objeto redondo, asegurándote de que quede en la parte del agujero. Este paso es importante para que la costura tenga la forma de las medias y no se deformen.
- Coloca bastante hilo en la aguja y realiza una costura recta o un sobrehilado. Asegura bien el final de costura para que no se desarme.
Qué DIY puedo hacer con unas medias viejas que ya no uso
Con las medias que ya no usas o que están muy gastadas, se pueden realizar varios DIY de costura.
Un ejemplo son los juguetes para mascotas, tipo huesos artificiales para que muerdan. También se pueden hacer marionetas o trapos de limpieza para vidrios y pantallas.
En pocas palabras
- DIY de costura: Aprende a zurcir medias rotas para recuperarlas y darles una nueva vida.
- Causas comunes: Las medias suelen romperse por fricción en zonas específicas o por mala calidad de la tela.
- Alternativas DIY: Las medias viejas pueden reutilizarse para crear juguetes para mascotas o elementos de limpieza.