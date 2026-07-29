Televisión digital gratis: cómo fabricar una antena casera de TDA con un simple cable

En la previa del histórico partido entre Argentina e Inglaterra, e incluso en todo el Mundial 2026, la fiebre por evitar el delay de las plataformas de streaming disparó el ingenio doméstico y dio que hablar. Para no escuchar los goles gritados por los vecinos antes de tiempo, el recurso a la Televisión Digital Abierta (TDA) resurgió como la alternativa más eficaz y económica para mirar transmisiones masivas en tiempo real. Y más allá del fútbol, también es una alternativa interesante para ver noticias, series, películas y contenido infantil.
En las redes, un radioaficionado con amplia trayectoria en telecomunicaciones, reveló un método sencillo para confeccionar una antena casera utilizando únicamente un tramo de cable coaxial estándar, de esos habitualmente empleados para televisión por cable o satélite que se consiguen en cualquier ferretería. La idea se viralizó y hoy se comparte en las diferentes redes. Eso sí, siempre hay que hacerlo con cuidado.
Paso a paso para fabricar una antena TDA casera y evitar el delay
Vamos al paso a paso. Para la elaboración, se debe medir con precisión una longitud de 15 centímetros desde la punta del cable. En esa sección se retira por completo el forro plástico protector exterior y se despliega hacia abajo o se corta la malla metálica entrelazada. El paso fundamental radica en remover minuciosamente cualquier lámina de papel de aluminio interna para dejar expuesto y firme de forma vertical solo el filamento central de cobre.
Para garantizar un rendimiento óptimo de la señal de aire, la sección pelada del cable debe ubicarse en la zona más elevada y despejada de la vivienda, como techos, terrazas o balcones. "Normalmente, en el uso ciudadano no hay ningún problema, eso funciona perfectamente", aseguró el especialista, aunque señaló que los canales HD podrían presentar mayor dificultad.
Asimismo, García remarcó una recomendación clave: conectar el cable en la entrada del televisor etiquetada como "aire", "antena" o "TV" y evitar la de "cable", para que el equipo logre reconocer la señal de aire.
Al no depender de la codificación de internet ni del rebote satelital, la TDA transmite mediante ondas terrestres, logrando menor latencia, excelente calidad y costo cero.
Claro que siempre es recomendable solicitar la asistencia de un especialista para evitar accidentes en casa.
En pocas palabras
- Antena TDA casera: se fabrica con cable coaxial para ver TV digital gratuita y evitar el delay en transmisiones.
- Construcción simple: se pela un tramo de 15 cm de cable coaxial, exponiendo el filamento central de cobre.
- Instalación y uso: ubicar la antena en un lugar elevado y conectarla a la entrada "aire" del televisor para una señal óptima.