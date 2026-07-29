Televisión digital gratis: cómo fabricar una antena casera de TDA con un simple cable

En las redes, un radioaficionado con amplia trayectoria en telecomunicaciones, reveló un método sencillo para confeccionar una antena casera utilizando únicamente un tramo de cable coaxial estándar, de esos habitualmente empleados para televisión por cable o satélite que se consiguen en cualquier ferretería. La idea se viralizó y hoy se comparte en las diferentes redes. Eso sí, siempre hay que hacerlo con cuidado.

La televisión digital abierta, una alternativa vigente en Argentina. Imagen ilustrativa.

Paso a paso para fabricar una antena TDA casera y evitar el delay

Vamos al paso a paso. Para la elaboración, se debe medir con precisión una longitud de 15 centímetros desde la punta del cable. En esa sección se retira por completo el forro plástico protector exterior y se despliega hacia abajo o se corta la malla metálica entrelazada. El paso fundamental radica en remover minuciosamente cualquier lámina de papel de aluminio interna para dejar expuesto y firme de forma vertical solo el filamento central de cobre.