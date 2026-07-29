¿Qué diferencias tienen el cacao amargo y el cacao clásico de chocolatada?

El cacao es un alimento que nació y se comenzó a utilizar en la cuenca del Amazonas y el Orinoco en América del Sur. Era una planta silvestre y un árbol nativo, el cacaotero.

Los mayas y los olmecas, hace 3000 años, fueron las primeras civilizaciones que cultivaron el cacao y utilizaron sus semillas tostadas y molidas para preparar bebidas rituales de sabor amargo e intenso. Además, los aztecas y los mayas usaban los granos de cacao como moneda de cambio.

Fue recién en 1828 cuando en Países Bajos los granos de cacao se comenzaron a moler y procesar para obtener cacao en polvo, un alimento moderno que se elaboraba usando una prensa hidráulica.

¿Qué diferencia existe entre el cacao en polvo amargo y el clásico de chocolatada?

La primera gran diferencia entre ambas variedades de cacao es el precio, diferencia que se explica al leer las etiquetas de ambos.

El cacao amargo puro puede costar entre $10.000 y $17.000 el medio kilo, dependiendo de la calidad. El cacao de supermercado cuesta aproximadamente $9.000 cuando viene en paquetes de 800 gramos.

La diferencia de precio es bastante grande.

Otra diferencia está en su composición. El cacao amargo es cacao puro molido, sin azúcar añadida ni conservantes químicos. El cacao de chocolatada suele traer azucar refubada (hasta un 70%), almidones y saborizantes artificiales.

La diferencia de sabor también es notable. Mientras que el cacao amargo tiene un sabor intenso, profundo y un poco fuerte, el cacao de chocolatada es muy dulce y se disuelve fácil en leche fría.

¿Para qué se usa cada tipo de cacao?

El cacao de chocolatada se utiliza para preparar bebidas calientes o frías, ya que está diseñado para disolverse de forma instantánea. Se puede usar en recetas, pero sin añadir azúcar extra porque ya viene con este ingrediente incluido.

El cacao amargo es más intenso, por eso se usa en menor cantidad.

El cacao amargo se utiliza en proporciones menores por su intensidad. Se coloca en preparaciones de pastelería fina, bizcochuelos, galletas y recetas que no necesitan azúcar o llevan otro endulzante.