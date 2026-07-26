El bandoneón y el acordeón no son lo mismo: diferencias de sonido y uso

El bandoneón nació en 1839. Fue inventado o creado por Carl Friedrich Uhlig y estaba inspirado en el acordeón, que ya existía previamente. Forma parte de la familia concertina de instrumentos musicales que cuentan con un fuelle largo central y botones en ambas cubiertas.

Bandoneón y acordeón no son lo mismo.

El acordeón, por su parte, fue creado en 1829 en Viena por Demian Cyrill, con la colaboración de sus dos hijos, Carlo y Guido, fabricantes de órganos y pianos. En los comienzos de su historia, el instrumento consistía en una caja pequeña con lengüetas metálicas y un fuelle manejable.

En cuanto a las similitudes, cabe destacar que uno nació del otro y que ambos pertenecen a la familia de los instrumentos musicales denominados aerófonos. Son instrumentos de lengüeta libre con fuelles para mover el aire a través de las mismas.

Otros instrumentos musicales de este grupo son el clarinete, el saxofón, el órgano, el trombón, la tuba, la trompeta, la flauta dulce y el bombardino.

Diferencias principales entre bandoneón y acordeón

Muchos se preguntan si el acordeón y el bandoneón son iguales y funcionan de la misma forma. Lo cierto es que no, tienen varias diferencias de sonido, diseño y técnica de ejecución.

El acordeón produce un sonido pleno y redondo. Tiene acordes más cálidos y se utiliza para géneros folclóricos, música clásica y algunos ritmos modernos. El bandoneón, a diferencia del acordeón, tiene un timbre más seco y expresivo. Suena más nasal y oscuro del lado izquierdo y más agudo del lado derecho.

En cuanto al diseño, también tienen varias diferencias. El acordeón tiene un teclado tipo piano ubicado en el lado derecho. El bandoneón tiene botones en ambos lados del fuelle y requiere de práctica para memorizar la disposición de dichos botones.

Finalmente, los acordeones son instrumentos musicales unisonóricos, en los que una tecla produce la misma nota tanto si se empuja como si se estira el fuelle. El bandoneón es bisonórico porque al presionar el botón se produce una nota y al tirar de él se genera otra.