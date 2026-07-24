¿Hablamos idioma español o dialecto rioplatense? La sutil diferencia que casi todos confunden

En nuestra región, el español rioplatense (que se habla principalmente en Argentina y Uruguay) es un dialecto inconfundible. Se destaca a simple vista por el uso del voseo ("vos tenés", "vos querés"), una pronunciación muy particular y un caudal enorme de términos locales vinculados al lunfardo y al habla popular.

Idioma y dialecto no son lo mismo. Imagen ilustrativa.

Es esa variación dialectal la que explica por qué en el Río de la Plata usamos palabras como "laburo", "bondi", "pibe", "pileta" o "vereda".

De hecho, lo que para nosotros es un "colectivo", en otras zonas hispanohablantes pasa a llamarse "bus", "autobús" o "camión".

En definitiva, el español es la gran casa común que compartimos, pero el dialecto es el toque único con el que elegimos habitarla todos los días.