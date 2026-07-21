Diferencias entre huevos orgánicos y huevos comunes: ¿cuál es mejor?

Los huevos orgánicos, a diferencia de los comunes, generalmente provienen de gallinas que fueron criadas de forma libre, sin jaulas. Además, estas gallinas consumen alimentos orgánicos sin pesticidas ni antibióticos.

La diferencia está en la crianza de la gallina.

Cuando las gallinas son alimentadas naturalmente, los huevos suelen tener yemas más amarillas. La diferencia en los huevos comunes es que las gallinas de granjas industriales o criaderos crecen encerradas y se suelen alimentar con piensos procesados y a veces con granos modificados.

Más allá de estas diferencias, es bueno saber que los huevos envasados del supermercado juegan con el punto a su favor de que fueron aprobados para ser comercializados.

Uno de los alimentos más completos: cuáles son los beneficios del huevo

Más allá de las diferencias que puedan existir, el huevo es un alimento con muchísimas propiedades para el organismo. Los huevos de gallina actualmente son un producto altamente consumido en Argentina. Tan grande es la cifra que el país se posicionó como el mayor consumidor de huevo a nivel mundial.

Este alimento es elegido no solo por sus propiedades, sino también por su versatilidad, sabor, practicidad, precio y sabor. Con un par de huevos se puede resolver una merienda nutritiva y con un cartón, más de una comida semanal.

El huevo es un alimento completo nutricionalmente.

Combinan bien en tostadas, en fideos, en rellenos, por sí solos como huevos revueltos, cocidos, en omelete o como ligue de una tortilla. Son un alimento ideal para comer en el día a día, siempre bien cocido y en buen estado.

Los huevos aportan aminoácidos esenciales para el organismo. Estos nutrientes son buenos para la reparación de los músculos y su crecimiento; por eso se asocia a los huevos con la masa muscular.

Además, contiene colina, un nutriente fundamental para la salud cerebral, la memoria, el aprendizaje y el sistema nervioso.

Es un alimento rico en antioxidantes beneficiosos para la salud de la vista y aporta vitaminas que favorecen la salud de los huesos y minerales que apoyan la prevención de anemias.