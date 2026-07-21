Antes de comprar productos para preparar las recetas diarias, es bueno conocer bien las diferencias y usos de cada uno. Te explico cuál es la diferencia entre dos alimentos que son casi lo mismo: los huevos orgánicos y los comunes del supermercado.
Diferencias entre huevos orgánicos y huevos comunes: ¿cuál es mejor?
Cuando compramos huevos, pueden ofrecernos de diferentes marcas, tamaños o colores; por eso es tan necesario conocer las diferencias
Cuál es la diferencia entre los huevos orgánicos y los tradicionales
La moda de consumir huevos orgánicos es bastante vieja. Todos hemos caído en ella por el nombre que tiene el alimento y a veces sin siquiera saber qué significa.
Más que en el huevo como tal, la diferencia entre los comunes y los orgánicos se encuentra en el bienestar de la gallina que los puso y en la alimentación de dicho animal.
Los huevos orgánicos, a diferencia de los comunes, generalmente provienen de gallinas que fueron criadas de forma libre, sin jaulas. Además, estas gallinas consumen alimentos orgánicos sin pesticidas ni antibióticos.
Cuando las gallinas son alimentadas naturalmente, los huevos suelen tener yemas más amarillas. La diferencia en los huevos comunes es que las gallinas de granjas industriales o criaderos crecen encerradas y se suelen alimentar con piensos procesados y a veces con granos modificados.
Más allá de estas diferencias, es bueno saber que los huevos envasados del supermercado juegan con el punto a su favor de que fueron aprobados para ser comercializados.
Uno de los alimentos más completos: cuáles son los beneficios del huevo
Más allá de las diferencias que puedan existir, el huevo es un alimento con muchísimas propiedades para el organismo. Los huevos de gallina actualmente son un producto altamente consumido en Argentina. Tan grande es la cifra que el país se posicionó como el mayor consumidor de huevo a nivel mundial.
Este alimento es elegido no solo por sus propiedades, sino también por su versatilidad, sabor, practicidad, precio y sabor. Con un par de huevos se puede resolver una merienda nutritiva y con un cartón, más de una comida semanal.
Combinan bien en tostadas, en fideos, en rellenos, por sí solos como huevos revueltos, cocidos, en omelete o como ligue de una tortilla. Son un alimento ideal para comer en el día a día, siempre bien cocido y en buen estado.
Los huevos aportan aminoácidos esenciales para el organismo. Estos nutrientes son buenos para la reparación de los músculos y su crecimiento; por eso se asocia a los huevos con la masa muscular.
Además, contiene colina, un nutriente fundamental para la salud cerebral, la memoria, el aprendizaje y el sistema nervioso.
Es un alimento rico en antioxidantes beneficiosos para la salud de la vista y aporta vitaminas que favorecen la salud de los huesos y minerales que apoyan la prevención de anemias.