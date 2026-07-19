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¿Lo sabías?

Mito o leyenda: la diferencia que muchos confunden y cambia por completo el significado de cada relato

Aunque ambos se transmiten de generación en generación, tienen orígenes, protagonistas y objetivos muy distintos. Las diferencias

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Mito y leyenda no son lo mismo, tienen sus diferencias. Imagen ilustrativa. 

Mito y leyenda no son lo mismo, tienen sus diferencias. Imagen ilustrativa. 

Es más que habitual usar los términos mito y leyenda como si fueran sinónimos. Es un error común. Sin embargo, cada uno pertenece a un tipo de relato con sus diferencias y cumple una función particular dentro de la tradición cultural de los pueblos.

A saber, la principal diferencia está en su propósito. Mientras el mito intenta explicar el origen del universo, de la humanidad o de los fenómenos naturales mediante dioses o seres sobrenaturales, la leyenda parte de hechos, personajes o lugares reales que fueron transformándose con el tiempo a través de la transmisión oral.

Aprendiendo las diferencias entre mito y leyenda. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Aprendiendo las diferencias entre mito y leyenda. Imagen ilustrativa.

¿Cuál es la diferencia principal entre un mito y una leyenda?

Los mitos suelen desarrollarse en un tiempo remoto, anterior a la historia conocida, y en escenarios sagrados o imaginarios. Sus protagonistas son dioses, semidioses, héroes o criaturas sobrenaturales. Entre los ejemplos más conocidos figuran el relato de la creación del universo en el Popol Vuh y las historias de la mitología griega.

Las leyendas, en cambio, transcurren en una época histórica concreta y en lugares geográficos identificables. Sus personajes suelen ser personas comunes que adquieren características heroicas o misteriosas. Casos emblemáticos son La Llorona, en México, y la historia de Robin Hood, en Inglaterra.

Es bueno conocer las diferencias de t&eacute;rminos que habitualmente son usados de manera incorrecta. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Es bueno conocer las diferencias de términos que habitualmente son usados de manera incorrecta. Imagen ilustrativa.

Pero está bueno tener en cuenta que además de sus diferencias, ambos relatos comparten varios rasgos: son anónimos, forman parte de la tradición popular y se transmitieron oralmente de generación en generación antes de ser recopilados por escrito.

Conocer estas características permite comprender mejor el valor cultural de cada narración y evitar una confusión muy frecuente entre dos formas de contar historias que, aunque parecidas en apariencia, tienen objetivos completamente distintos.

En pocas palabras

  • Mito y leyenda: son relatos distintos con orígenes, protagonistas y objetivos propios, a pesar de su transmisión generacional.
  • Diferencia principal: el mito explica el origen universal con dioses; la leyenda parte de hechos reales que mutan con el tiempo.
  • Rasgos comunes: ambos son anónimos, parte de la tradición popular y se transmitieron oralmente antes de su registro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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