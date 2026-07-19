Mito o leyenda: la diferencia que muchos confunden y cambia por completo el significado de cada relato

A saber, la principal diferencia está en su propósito. Mientras el mito intenta explicar el origen del universo, de la humanidad o de los fenómenos naturales mediante dioses o seres sobrenaturales, la leyenda parte de hechos, personajes o lugares reales que fueron transformándose con el tiempo a través de la transmisión oral.

Aprendiendo las diferencias entre mito y leyenda. Imagen ilustrativa.

¿Cuál es la diferencia principal entre un mito y una leyenda?

Los mitos suelen desarrollarse en un tiempo remoto, anterior a la historia conocida, y en escenarios sagrados o imaginarios. Sus protagonistas son dioses, semidioses, héroes o criaturas sobrenaturales. Entre los ejemplos más conocidos figuran el relato de la creación del universo en el Popol Vuh y las historias de la mitología griega.