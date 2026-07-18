Qué diferencias hay entre los términos Sudamérica y Suramérica

Sucede que personas de distintas nacionalidades acostumbras más a utiizar el término Sudamérica, aunque la expresión Suramérica se filtra mucho también en el leguaje español y termina confundiendo al poner sobre la mesa cuál es la manera correcta de su pronunciación.

¿Realmente, existe alguna diferencia entre los términos Sudamérica o Suramérica? Ante esta pregunta, al que también podría sumarse el término América del Sur, la RAE (Real Academia Española) despeja todas las dudas en este artículo.