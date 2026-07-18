En el día a día de las personas es muy normal que alguna vez se haya escuchado las palabras Sudamérica o Suramérica, dos términos que puede llegar a confundir a las personas. Lo más probable es que estas palabras, que al escucharlas o leerlas terminan de confundir a las personas, desorienten a cualquiera, que no saben si hay realmente algunas diferencias entre ambas.
Qué diferencias hay entre los términos Sudamérica y Suramérica
No todos tienen en claro cuáles son las verdaderas diferencias que hay entre las palabras Sudamérica y Suramérica
Sucede que personas de distintas nacionalidades acostumbras más a utiizar el término Sudamérica, aunque la expresión Suramérica se filtra mucho también en el leguaje español y termina confundiendo al poner sobre la mesa cuál es la manera correcta de su pronunciación.
¿Realmente, existe alguna diferencia entre los términos Sudamérica o Suramérica? Ante esta pregunta, al que también podría sumarse el término América del Sur, la RAE (Real Academia Española) despeja todas las dudas en este artículo.
Diferencia entre Sudamérica y Suramérica
La Real Academia Española (RAE), al referirse a los términos Sudamérica y Suramérica, aclara sobre si hay o no diferencia entre ambas palabras que se utilizan en determinado país:
- Los términos Sudamérica y Suramérica, dos términos que se escuchan muy seguidos en todas partes del mundo, son dos variantes de la lengua española que tienen el mismo significado y ambas son igualmente correctas en su pronunciación.
- La forma de expresión de una u otra, se basa en el gusto personal de cada persona de cada región.
- Tanto Sudamérica como Suramérica, como así también Sudamericano como Suramericano, son los términos más usados para referirse al subcontinente americano.
- El uso de uno u otro término, no invalida el correcto significado de la otra expresión.
- En cuando al uso regional, el término Sudamérica se usa mucho en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia.
- La expresión Suramérica se puede escuchar con más frecuencia en países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.