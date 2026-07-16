Qué variedades de palta se consiguen en la verdulería y cuáles son sus diferencias

¿Qué tipos de palta existen y cuáles son las diferencias?

En Argentina y el resto de Sudamérica predominan ciertas variedades o tipos de palta que se dan en diferentes regiones, adaptadas a diferentes climas y en temporadas específicas. En general, la palta es una planta que necesita de un ambiente cálido sin heladas, con bastante sol y un buen drenaje de agua.

Los tipos de palta más consumidos en Argentina y países cercanos son 5, que seguramente te las han nombrado en la verdulería o las has comprado por el precio, pero sin saber las diferencias.

Hay muchos tipos de palta.

La palta Hass es la más comercializada. Tiene una piel más rugosa, negra o morada, y se oscurece al madurar. Es más ovalada, tiene una pulpa muy cremosa y el carozo suele ser más pequeño. Esta variedad se cosecha entre mayo y septiembre. La Hass cultivada en Chile suele ser la más cara.

Hass es la más comercializada. Tiene una piel más rugosa, negra o morada, y se oscurece al madurar. Es más ovalada, tiene una pulpa muy cremosa y el carozo suele ser más pequeño. Esta variedad se cosecha entre mayo y septiembre. La Hass cultivada en Chile suele ser la más cara. La palta Torres es una variedad que se diferencia y distingue por su gran tamaño. Se cultiva mucho en Argentina y se cosecha en agosto hasta noviembre.

Torres es una variedad que se y distingue por su gran tamaño. Se cultiva mucho en Argentina y se cosecha en agosto hasta noviembre. La palta Bacon es más fina, ovalada, de piel verde y fina. Tiene una pulpa más amarilla y se cosecha en abril.

Bacon es más fina, ovalada, de piel verde y fina. Tiene una pulpa más amarilla y se cosecha en abril. La palta criolla es una variedad del norte argentino y la selva peruana que suele ser grande y de piel oscura. Su semilla es mucho más grande y tiene un sabor intenso.

Consejos para conservar una palta por más tiempo, en buen estado y sin que se ponga negra

La palta se oxida por el contacto con el oxígeno. Para evitar que se ponga de color negro al cortarla, se puede colocar jugo de limón y cubrir con papel manteca o papel film.

Para que la palta no se oxide, hay que guardarla cubierta en la heladera.

También se puede colocar en un recipiente bien cerrado con el carozo y dentro de la heladera. Para que no maduren de golpe, colócalas siempre lejos de bananas u otras frutas climatéricas que larguen etileno.