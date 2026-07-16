Qué variedades de palta se consiguen en la verdulería y cuáles son sus diferencias

La palta es una fruta verde y carnosa de sabor suave y apenas dulce. Este alimento se consume cada vez más en Argentina, como complemento de ensalada o como parte de una tostada en el desayuno. Esta elección no se debe únicamente a su sabor; también se relaciona con sus propiedades y beneficios para la salud.
Cuando vamos a la verdulería, nos suelen ofrecer muchos tipos de paltas, algunas más caras, otras más baratas y unas cuantas con nombre raro que compramos sin saber de dónde provienen. La palta puede tener diferencias según su cultivo, variedad, zona geográfica y estado de madurez, aunque este último punto no tiene que ver con la especie. El tipo de palta es el que determina el precio, y esto tiene que ver con si es un alimento de cultivo local o del exterior.
En general, la palta también es costosa porque es una planta que requiere de tiempo para crecer y dar frutos; no es fácil tener una planta de palta en casa y esperar que dé paltas todos los años. Te explico qué diferencias tienen las paltas que te ofrecen en la verdulería o el supermercado y cuál conviene comprar.
¿Qué tipos de palta existen y cuáles son las diferencias?
En Argentina y el resto de Sudamérica predominan ciertas variedades o tipos de palta que se dan en diferentes regiones, adaptadas a diferentes climas y en temporadas específicas. En general, la palta es una planta que necesita de un ambiente cálido sin heladas, con bastante sol y un buen drenaje de agua.
Los tipos de palta más consumidos en Argentina y países cercanos son 5, que seguramente te las han nombrado en la verdulería o las has comprado por el precio, pero sin saber las diferencias.
- La palta Hass es la más comercializada. Tiene una piel más rugosa, negra o morada, y se oscurece al madurar. Es más ovalada, tiene una pulpa muy cremosa y el carozo suele ser más pequeño. Esta variedad se cosecha entre mayo y septiembre. La Hass cultivada en Chile suele ser la más cara.
- La palta Torres es una variedad que se diferencia y distingue por su gran tamaño. Se cultiva mucho en Argentina y se cosecha en agosto hasta noviembre.
- La palta Bacon es más fina, ovalada, de piel verde y fina. Tiene una pulpa más amarilla y se cosecha en abril.
- La palta criolla es una variedad del norte argentino y la selva peruana que suele ser grande y de piel oscura. Su semilla es mucho más grande y tiene un sabor intenso.
Consejos para conservar una palta por más tiempo, en buen estado y sin que se ponga negra
La palta se oxida por el contacto con el oxígeno. Para evitar que se ponga de color negro al cortarla, se puede colocar jugo de limón y cubrir con papel manteca o papel film.
También se puede colocar en un recipiente bien cerrado con el carozo y dentro de la heladera. Para que no maduren de golpe, colócalas siempre lejos de bananas u otras frutas climatéricas que larguen etileno.