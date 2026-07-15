Mezclar menta con limón: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Esta dupla oculta propiedades que la ciencia y la sabiduría popular respaldan. Pero, ¿cuáles son realmente los beneficios de esta la mezcla de la menta y el limón y por qué tantos expertos recomiendan incorporarla a la rutina diaria?

La mezcla que es un escudo para tu sistema digestivo

El principal motivo por el cual se aconseja esta mezcla es su poderoso efecto sobre el sistema digestivo. La menta contiene aceites esenciales como el mentol, conocido por su capacidad para relajar las paredes del tracto gastrointestinal. Esto se traduce en un alivio rápido de la hinchazón, los gases y la pesadez estomacal.