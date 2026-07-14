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DIY: cómo fabricar tu propio pantalón de jean con brillos

Para reutilizar unos jeans viejos que tienes en casa o dar vida a unos jeans nuevos, se puede usar un DIY de costura y un poco de brillo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY moderno y barato.

Un DIY moderno y barato.

Para remodelar la casa, reformar las prendas de ropa y crear objetos desde cero con materiales reciclados, siempre se puede buscar algún DIY o proyecto "hazlo tú mismo". Recientemente se han puesto de moda los jeans con brillos o strass, con diferentes cortes y de diferentes colores.

Este tipo de pantalón es hermoso e ideal para combinar con trajes urbanos o más elegantes. Quizás su precio es más elevado justamente porque está de moda, pero con un DIY se pueden transformar unos jeans clásicos en una pieza brillante de tendencia.

Unos jeans cl&aacute;sicos se pueden transformar en una prenda de moda con un DIY.

Unos jeans clásicos se pueden transformar en una prenda de moda con un DIY.

DIY paso a paso: cómo transformar un pantalón de jean clásico en uno brillante

Para realizar este DIY vas a necesitar pocos materiales y unos jeans que te gusten cómo calzan. Los brillos o el strass se compran en una mercería y vienen en planchas. Vas a tener que comprar las planchas de brillos calculando según el largo y ancho de los jeans. Solo le vamos a poner brillos en la parte delantera.

Para pegar los brillos al pantalón, vas a necesitar una plancha de ropa a temperatura media o tibia y alguna tela o toalla para colocar por encima y no quemar nada.

Simplemente hay que colocar las planchas de strass sobre los jeans, como se ve en el DIY, e ir pegando con la plancha una por una, asegurándote de que queden bien firmes.

@agumia.ok

Tutorial del pantalón con brillos para que lo hagas rapidísimo y barato! Jean y planchas de Strass las conseguís en Agumia.ok #kosiuko #kosiukojean #tutorial #jean #brillos #ropa

First Trip - Pat Winter

Para lavar este pantalón, conviene no meterlo en el lavarropas, ya que los brillos se pueden salir y lo ideal es lavarlo a mano con cuidado y con poca frecuencia.

¿Qué otros DIY puedo hacer con retazos de jeans?

La tela de jean es una de las más antiguas, populares, utilizadas, versátiles y resistentes de la historia de la costura. Al tratarse de un tejido de algodón durable y casi irrompible, aunque ya no uses los pantalones de jeans que tienes en el armario, no hace falta tirarlos a la basura. Siempre hay por ahí dando vueltas algún tutorial o DIY de costura para reutilizar los pedazos de jeans.

Con los pedazos de un pantalón viejo puedes coser muchas cosas. En primer lugar, se pueden usar para coser accesorios. El jean es ideal para hacer cartucheras y portacosméticos fáciles de lavar y durables. También sirve para coser vinchas o colines para el pelo, monederos, billeteras, individuales para la mesa y almohadones para el sillón.

Los jeans se pueden usar en muchos proyectos de costura.&nbsp;

Los jeans se pueden usar en muchos proyectos de costura.

Con retazos de jeans se puede armar un acolchado o manta para el invierno. También se puede transformar el pantalón en una falda, en un conjunto de top y short o en un vestido de verano. Esta tela también es ideal para DIY de marroquinería, ya que con jeans viejos se pueden hacer diferentes modelos de mochilas, tote bags, bolsos y carteras.

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