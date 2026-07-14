DIY: cómo fabricar tu propio pantalón de jean con brillos

Para pegar los brillos al pantalón, vas a necesitar una plancha de ropa a temperatura media o tibia y alguna tela o toalla para colocar por encima y no quemar nada.

Simplemente hay que colocar las planchas de strass sobre los jeans, como se ve en el DIY, e ir pegando con la plancha una por una, asegurándote de que queden bien firmes.

Para lavar este pantalón, conviene no meterlo en el lavarropas, ya que los brillos se pueden salir y lo ideal es lavarlo a mano con cuidado y con poca frecuencia.

¿Qué otros DIY puedo hacer con retazos de jeans?

La tela de jean es una de las más antiguas, populares, utilizadas, versátiles y resistentes de la historia de la costura. Al tratarse de un tejido de algodón durable y casi irrompible, aunque ya no uses los pantalones de jeans que tienes en el armario, no hace falta tirarlos a la basura. Siempre hay por ahí dando vueltas algún tutorial o DIY de costura para reutilizar los pedazos de jeans.

Con los pedazos de un pantalón viejo puedes coser muchas cosas. En primer lugar, se pueden usar para coser accesorios. El jean es ideal para hacer cartucheras y portacosméticos fáciles de lavar y durables. También sirve para coser vinchas o colines para el pelo, monederos, billeteras, individuales para la mesa y almohadones para el sillón.

Los jeans se pueden usar en muchos proyectos de costura.

Con retazos de jeans se puede armar un acolchado o manta para el invierno. También se puede transformar el pantalón en una falda, en un conjunto de top y short o en un vestido de verano. Esta tela también es ideal para DIY de marroquinería, ya que con jeans viejos se pueden hacer diferentes modelos de mochilas, tote bags, bolsos y carteras.