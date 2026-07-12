Un DIY artesanal para coser una funda impermeable y antigolpes para guardar la plancha

Aunque este proyecto cuida tu electrodoméstico, también es importante mantener la plancha impecable, libre de sarro, con los cables correctamente doblados y no guardarla con agua vieja.

Como consejo extra, se pueden hacer este tipo de fundas de tela para otros aparatos pequeños y electrodomésticos de hogar. Por ejemplo, es posible confeccionar una funda para el secador de pelo, para la plancha de pelo, para la depiladora e incluso para la procesadora pequeña de alimentos.

DIY paso a paso: cómo coser una funda para la plancha de ropa

Para este DIY vas a necesitar varios materiales de costura y una máquina de coser bien preparada y aceitada. También hace falta tela matelassé (que se puede hacer artesanal), cierre, cinta albies e hilos.

Para comenzar con el DIY, vas a necesitar las medidas de la plancha de ropa. En un papel de molde, coloca la plancha y toma la medida, añadiendo 2.5 cm más para costuras. Mide la altura de la plancha y el largo para cortar los bordes del DIY. Divide los rectángulos de los bordes en dos. Esto se hace para colocar en medio el cierre que cerrará la funda. Une las piezas de tela tal y como se ve en el video. Se puede coser el matelassé de cero o usar uno confeccionado previamente. Una vez que tengas la pieza principal con el cierre, hay que unirla a la base y la tela superior, colocando además una tela trasera de la altura del rectángulo con el cierre.

Un DIY y algo más: consejos para mantener y cuidar tu plancha de ropa

Para cuidar la plancha de ropa y al mismo tiempo proteger las prendas, siempre hay que vaciar el depósito luego de cada uso.

Limpia y cudia la plancha con frecuencia.

Utiliza agua destilada para evitar la acumulación de sarro en el depósito y quita las manchas y quemaduras de la base con un poco de agua y bicarbonato de sodio.