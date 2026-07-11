DIY paso a paso: cómo transformar una campera en un chaleco para el invierno

Cómo transformar una campera en un chaleco de invierno: con un DIY

Para convertir una campera en un chaleco, hay que tener ciertos conocimientos previos de costura. No es un truco difícil, pero tiene detalle y por eso conviene saber bastante de costura. Prepara tu máquina de coser y a confeccionar.

Para comenzar con el DIY, coloca las mangas de la campera del revés, tal como se ve en el video. Coloca alfileres para sujetar las telas de la campera, y que no se deforme al retirar la manga. Corta las mangas de la campera con unas tijeras afiladas y por la costura principal para que quede pareja. Puedes cortar las capas de tela por separado para no forzar la tijera. Una vez cortadas las mangas de la campera, hay que comenzar a formar el chaleco. No hay que coser con dobladillo ni mucho menos. Para que quede más prolijo, lo mejor es colocar una cinta albies del mismo color del chaleco por todo el borde de la manga para que no se vea el corte. Cose con costura recta siguiendo los pasos para pegar esta cinta que se muestran en el tutorial. Para terminar el DIY, se puede pasar una plancha tibia para afirmar la costura y dar forma plana al borde.

Otra opción de DIY: ¿qué puedo hacer con las mangas de la campera que corté?

En la costura y en los trucos nada se tira y todo retazo sirve. Con las mangas sobrantes de la campera se pueden confeccionar otros accesorios o DIY.

Con las mangas de las camperas se pueden coser otras cosas.

Por ejemplo, se pueden usar las manchas para hacer una cartuchera cilíndrica con cierre. También se puede hacer una funda para llevar el mate o una funda para la botella de agua. Al ser tela puffer o matelassé, se pueden hacer varias cosas.