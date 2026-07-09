Converse lanzó una colección de remeras y zapatillas inspiradas en los Minions

Además, la gran particularidad de esta colección es que permite a los usuarios crear su propia zapatilla, combinando diferentes elementos para customizarla a su gusto.

Así, en la misma plataforma web se puede seleccionar el color, el estampado y diversos detalles personalizados. De todos modos, la marca advierte que el tiempo de envío puede ser mayor en estos casos.

En lo que respecta a Minions y monstruos, se trata de uno de los títulos infantiles principales que ocupan la cartelera en estas vacaciones de invierno. La sinopsis reza: "Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon".