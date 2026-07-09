Aprovechando el estrendo de la película Minions y monstruos, la marca de zapatillas Converse lanzó una colección especial para los fanáticos de los personajes amarillos. A través de sus modelos clásicos, la famosa marca urbana presenta diferentes diseños inspirados en los protagonistas del film.
Converse lanzó una colección de remeras y zapatillas inspiradas en los Minions
Aprovechando el estrendo de la película Minions y monstruos, la marca de zapatillas Converse lanzó una colección especial para los fanáticos de los personajes amarillos
Las zapatillas Chuck Taylor All Star Converse, junto con remeras, ya pueden encontrarse en la página oficial de Converse con estampados representativos. "Para celebrar la película Minions & Monsters de Illumination, tus esbirros amarillos favoritos inspiran una nueva colaboración con Converse, transformando las Chuck Taylor All Star con detalles de diseño traviesos", adelantan desde la web.
Entre las opciones más destacadas se encuentra un modelo blanco que muestra a los Minions con diferentes estados de ánimo; otro algo más sobrio que solo incluye el icónico ojo del personaje a la altura del tobillo; y una versión en color amarillo con ilustraciones en negro.
Además, la gran particularidad de esta colección es que permite a los usuarios crear su propia zapatilla, combinando diferentes elementos para customizarla a su gusto.
Así, en la misma plataforma web se puede seleccionar el color, el estampado y diversos detalles personalizados. De todos modos, la marca advierte que el tiempo de envío puede ser mayor en estos casos.
En lo que respecta a Minions y monstruos, se trata de uno de los títulos infantiles principales que ocupan la cartelera en estas vacaciones de invierno. La sinopsis reza: "Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon".