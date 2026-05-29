Adidas sorprende con su nueva colección de zapatillas inspirada en Toy Story

La nostalgia y el calzado urbano se han fusionado en una colaboración que promete convertirse en el objeto de deseo más cotizado de la temporada tanto para los amantes de los tenis como para los seguidores de la cultura pop alrededor del planeta.

La firma transnacional Adidas, en una alianza oficial con las gigantes del entretenimiento Disney y Pixar, ha lanzado de manera oficial una colección especial de tenis inspirada en el universo de Toy Story, rindiendo un minucioso homenaje a la franquicia animada que marcó a múltiples generaciones desde su debut en la gran pantalla.

El lanzamiento no se limita a un único diseño, sino que distribuye su propuesta creativa en modelos específicos que reflejan la personalidad de las figuras principales de la historia.

Los dos pares, del modelo Adidas Samba, tienen diseños basados en los trajes del vaquero y la vaquera y son una pieza imperdible para fans y coleccionistas.

Adidas y sus modelos de Toy Story: El modelo Woody

El modelo de Woody tiene una parte superior de jean inspirada en el pantalón del personaje, mientras que los detalles en amarillo de las tres tiras y el forro interno hacen referencia a su camisa.

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En la parte delantera, los detalles de gamuza son un guiño a su sombrero.

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Adidas y sus modelos de Toy Story: el modelo Jessie

El par de Jessie, versión Adidas Samba Jane, presenta las tres tiras laterales en denim, revestimientos con estampado de vaca en la parte delantera y en el talón un guiño a su sombrero rojo.

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Por el momento no hay detalles confirmados sobre la fecha de lanzamiento de estas Samba inspiradas en Toy Story.