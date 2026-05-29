La cuenta regresiva para el regreso de una de las historias más queridas del cine animado ya comenzó. Pixar presentó el tráiler final de Toy Story 5, la nueva película que volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una aventura atravesada por un conflicto completamente contemporáneo: el impacto de las tablets y las pantallas en la infancia.
Increíble trailer de Toy Story 5: la batalla entre juguetes y pantallas llega a los cines con fecha confirmada
Pixar publicó el adelanto de la nueva película, que llega a los cines de todo el país. Woody, Buzz y Jessie deberán enfrentar un problema muy grande
El avance revela que Bonnie, la niña dueña de los juguetes, comienza a interesarse cada vez más por Lilypad, una tablet infantil que rápidamente monopoliza su atención. A partir de ese cambio, los clásicos personajes quedan relegados y terminan siendo donados, situación que desencadena el eje central de la historia.
La película volverá a combinar humor, emoción y nostalgia, aunque esta vez con una mirada puesta en cómo evolucionaron los hábitos de juego y entretenimiento en las nuevas generaciones.
Pixar también aprovechó el paso del tiempo para incorporar detalles visuales vinculados al desgaste de los personajes, algo que se refleja especialmente en Woody, que aparece con señales de envejecimiento.
Toy Story 5, una nueva aventura con viejos conocidos y un conflicto muy actual
Además del regreso del trío principal, el tráiler confirma la presencia de personajes históricos de la saga, como los famosos alienígenas verdes y el ejército de figuras de Buzz Lightyear.
El director Andrew Stanton, histórico guionista de la franquicia, explicó en una entrevista con Variety que el enfoque sobre la tecnología busca evitar una mirada simplista. Según detalló, Lilypad funciona como antagonista desde la perspectiva de los juguetes, aunque no fue concebida como una villana clásica.
En la versión original en inglés volverán a participar:
- Tom Hanks como Woody
- Tim Allen en el papel de Buzz Lightyear
- Joan Cusack como Jessie
- Greta Lee será la encargada de interpretar la voz de la tablet Lilypad.
En tanto, las voces en castellano serán:
- Woody: Óscar Barberán
- Buzz Lightyear: Pablo del Hoyo
- Jessie: Nuria Trifol
- Forky: Sergio Mesa
Toy Story 5 llegará a los cines de todo el mundo el próximo 19 de junio.