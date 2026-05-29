Increíble trailer de Toy Story 5: la batalla entre juguetes y pantallas llega a los cines con fecha confirmada

toy story Toy Story 5 llega a los cines el 19 de junio. Foto: Pixar

Pixar también aprovechó el paso del tiempo para incorporar detalles visuales vinculados al desgaste de los personajes, algo que se refleja especialmente en Woody, que aparece con señales de envejecimiento.

Toy Story 5, una nueva aventura con viejos conocidos y un conflicto muy actual

Además del regreso del trío principal, el tráiler confirma la presencia de personajes históricos de la saga, como los famosos alienígenas verdes y el ejército de figuras de Buzz Lightyear.

pelicula toy story 5 Con una historia que promete, Toy Story 5 llega a los cines de todo el país. Foto: Pixar

El director Andrew Stanton, histórico guionista de la franquicia, explicó en una entrevista con Variety que el enfoque sobre la tecnología busca evitar una mirada simplista. Según detalló, Lilypad funciona como antagonista desde la perspectiva de los juguetes, aunque no fue concebida como una villana clásica.

En la versión original en inglés volverán a participar:

Tom Hanks como Woody

Tim Allen en el papel de Buzz Lightyear

Joan Cusack como Jessie

Greta Lee será la encargada de interpretar la voz de la tablet Lilypad.

Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado

En tanto, las voces en castellano serán:

Woody: Óscar Barberán

Buzz Lightyear: Pablo del Hoyo

Jessie: Nuria Trifol

Forky: Sergio Mesa

Toy Story 5 llegará a los cines de todo el mundo el próximo 19 de junio.