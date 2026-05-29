Las plataformas de streaming son el entretenimiento más popular de la actualidad. Los usuarios pueden elegir el título que quieren ver, ya sea serie o película, elegir cuándo quieren verlo e incluso pausarlo para seguir en otro momento, una alternativa que la televisión tradicional no permite.
La película de Prime Video que todos están viendo: 99 minutos de pura inquietud y suspenso
Se trata de una película coproducida por Estados Unidos y Canadá, un thriller de terror sobrenatural dirigido por Osgood Perkins
En esta ocasión, compartimos como recomendación una película que recién se estrena en Prime Video y se posiciona entre los títulos más vistos en Argentina. Se trata de Líbranos del mal (Keeper), un largometraje de terror que cuenta una historia inquietante a lo largo de 99 minutos.
Dirigida por Osgood Perkins y escrita por Nick Lepard, Keeper es una coproducción de Canadá y Estados Unidos. Es protagonizada por Tatiana Maslany, ganadora de un premio Emmy por Orphan Black, y Rossif Sutherland, que ha aparecido en proyectos como King y Reign.
¿De qué trata la película?
"Cuando una pareja viaja a una cabaña aislada en medio del bosque, lo que comienza como una escapada romántica pronto se transforma en una experiencia inquietante. Extrañas sombras y ruidos los acechan desde cada rincón, mientras el verdadero peligro yace mucho más cerca de lo que imaginan", revela Prime Video.
La película comienza con una pareja de enamorados llegando a una camaba en las profundidades de un bosque al norte de Nueva York. Liz es pintora y su novio Malcom, un médico tranquilo y afable.
Se instalan en la increíble construcción de vidrio y madera, y Malcom se muestra como el anfitrión perfecto, planeando una velada acogedora para el encuentro romántico y la intimidad asegurada. Sin embargo, los problemas llegan con el primo Darren, un holgazán que presume a su novia Minka, una modelo europea.
Sorteando el mal momento, Liz está dispuesta a disfrutar de la naturaleza, además de la simpatía de su pareja. Sin embargo, aparecen ruidos extraños que le generan una sensación de incomodidad y sueños vívidos que se entremezclan con el efecto del vino.
No todo podía salir perfecto, por lo que Malcom recibe una llamada de urgencia y tiene que volver a la ciudad para acompañar a una paciente. Una vez sola en el lugar, las pesadillas (reales e imaginarias) sacuden el inocente descanso de Liz.
Tráiler de Keeper
Reparto
- Tatiana Maslany es Liz.
- Rossif Sutherland como el Dr. Malcolm Westbridge.
- Birkett Turton interpreta a Darren Westbridge.
- Eden Weiss como Minka.
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Cassandra Ebner es Baghead.