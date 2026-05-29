Inicio Series y películas Película
Recomendaciones

La película de Prime Video que todos están viendo: 99 minutos de pura inquietud y suspenso

Se trata de una película coproducida por Estados Unidos y Canadá, un thriller de terror sobrenatural dirigido por Osgood Perkins

Paula García
Por Paula García [email protected]
Tatiana Maslany y Rossif Sutherland protagonizan la película. Imagen: Prime Video.

Tatiana Maslany y Rossif Sutherland protagonizan la película. Imagen: Prime Video.

Las plataformas de streaming son el entretenimiento más popular de la actualidad. Los usuarios pueden elegir el título que quieren ver, ya sea serie o película, elegir cuándo quieren verlo e incluso pausarlo para seguir en otro momento, una alternativa que la televisión tradicional no permite.

En esta ocasión, compartimos como recomendación una película que recién se estrena en Prime Video y se posiciona entre los títulos más vistos en Argentina. Se trata de Líbranos del mal (Keeper), un largometraje de terror que cuenta una historia inquietante a lo largo de 99 minutos.

Dirigida por Osgood Perkins y escrita por Nick Lepard, Keeper es una coproducción de Canadá y Estados Unidos. Es protagonizada por Tatiana Maslany, ganadora de un premio Emmy por Orphan Black, y Rossif Sutherland, que ha aparecido en proyectos como King y Reign.

Keeper
Keeper es una película de terror folclórico que se estrenó en 2025, pero recientemente fue agregada en Prime Video.

Keeper es una película de terror folclórico que se estrenó en 2025, pero recientemente fue agregada en Prime Video.

¿De qué trata la película?

"Cuando una pareja viaja a una cabaña aislada en medio del bosque, lo que comienza como una escapada romántica pronto se transforma en una experiencia inquietante. Extrañas sombras y ruidos los acechan desde cada rincón, mientras el verdadero peligro yace mucho más cerca de lo que imaginan", revela Prime Video.

La película comienza con una pareja de enamorados llegando a una camaba en las profundidades de un bosque al norte de Nueva York. Liz es pintora y su novio Malcom, un médico tranquilo y afable.

Se instalan en la increíble construcción de vidrio y madera, y Malcom se muestra como el anfitrión perfecto, planeando una velada acogedora para el encuentro romántico y la intimidad asegurada. Sin embargo, los problemas llegan con el primo Darren, un holgazán que presume a su novia Minka, una modelo europea.

Libranos del mal
Oz Perkins dirige esta película de terror.

Oz Perkins dirige esta película de terror.

Sorteando el mal momento, Liz está dispuesta a disfrutar de la naturaleza, además de la simpatía de su pareja. Sin embargo, aparecen ruidos extraños que le generan una sensación de incomodidad y sueños vívidos que se entremezclan con el efecto del vino.

No todo podía salir perfecto, por lo que Malcom recibe una llamada de urgencia y tiene que volver a la ciudad para acompañar a una paciente. Una vez sola en el lugar, las pesadillas (reales e imaginarias) sacuden el inocente descanso de Liz.

Tráiler de Keeper

Embed - LÍBRANOS DEL MAL - Tráiler oficial en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Reparto

  • Tatiana Maslany es Liz.
  • Rossif Sutherland como el Dr. Malcolm Westbridge.
  • Birkett Turton interpreta a Darren Westbridge.
  • Eden Weiss como Minka.

  • Cassandra Ebner es Baghead.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar