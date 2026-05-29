La película de Prime Video que todos están viendo: 99 minutos de pura inquietud y suspenso

Keeper Keeper es una película de terror folclórico que se estrenó en 2025, pero recientemente fue agregada en Prime Video.

¿De qué trata la película?

"Cuando una pareja viaja a una cabaña aislada en medio del bosque, lo que comienza como una escapada romántica pronto se transforma en una experiencia inquietante. Extrañas sombras y ruidos los acechan desde cada rincón, mientras el verdadero peligro yace mucho más cerca de lo que imaginan", revela Prime Video.

La película comienza con una pareja de enamorados llegando a una camaba en las profundidades de un bosque al norte de Nueva York. Liz es pintora y su novio Malcom, un médico tranquilo y afable.

Se instalan en la increíble construcción de vidrio y madera, y Malcom se muestra como el anfitrión perfecto, planeando una velada acogedora para el encuentro romántico y la intimidad asegurada. Sin embargo, los problemas llegan con el primo Darren, un holgazán que presume a su novia Minka, una modelo europea.

Libranos del mal Oz Perkins dirige esta película de terror.

Sorteando el mal momento, Liz está dispuesta a disfrutar de la naturaleza, además de la simpatía de su pareja. Sin embargo, aparecen ruidos extraños que le generan una sensación de incomodidad y sueños vívidos que se entremezclan con el efecto del vino.

No todo podía salir perfecto, por lo que Malcom recibe una llamada de urgencia y tiene que volver a la ciudad para acompañar a una paciente. Una vez sola en el lugar, las pesadillas (reales e imaginarias) sacuden el inocente descanso de Liz.

Tráiler de Keeper

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