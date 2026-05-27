Meryl Streep es considerada por muchos como una de las mejores actrices de Hollywood, pero la artista a veces es muy crítica con su trabajo y confesó cuál es (para ella) la peor película de su carrera.
Se va pronto de Prime Video, fue nominada a 5 premios Oscars, y para Meryl Streep es el peor trabajo de su carrera
Te explicamos por qué Meryl Streep asegura que esta película (o mejor dicho su actuación) es la peor de su carrera en Hollywood
¿De qué trata la película "La amante del teniente francés"?
"Dos historias de amor entrelazadas y relacionadas. En la primera (ambientada en la Inglaterra de 1867), una joven es deshonrada por su romance con un oficial francés y amada por un caballero victoriano. La segunda historia (ambientada en el presente) relata las relaciones similares de los actores que represnetan a los protagonistas de la primera historia", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1981.
La película cuenta con las actuaciones de Meryl Streep y Jeremy Irons, y como mencionamos en el título y al comienzo de la nota, Streep asegura que es el peor papel de su carrera, a pesar de que la producción recibió 5 nominaciones a los premios Oscar.
"No sentía que lo estuviera viviendo", aseguró Streep en su visita al programa de Graham Norton en 2016. "Siempre quieres mejorar las cosas después. Me estoy dando una excusa, pero en parte era que la estructura era un tanto artificial porque yo era la actriz que interpretaba a la mujer del teniente francés. Al mismo tiempo, era una actriz estadounidense interpretando a una mujer británica".
Esta película recibió un puntaje de 6,9 puntos en IMDb, un sitio que se especializa en la crítica y recomendación de películas y series. Además, tiene una duración de 118 minutos y cuenta con la dirección de Karel Reisz.
Esta producción fue nominada a 5 premios Oscar, aunque no se llevó ninguno. Está disponible en el catálogo de Prime Video, pero en menos de una semana saldrá de la plataforma.