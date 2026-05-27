Se va pronto de Prime Video, fue nominada a 5 premios Oscars, y para Meryl Streep es el peor trabajo de su carrera

La película cuenta con las actuaciones de Meryl Streep y Jeremy Irons, y como mencionamos en el título y al comienzo de la nota, Streep asegura que es el peor papel de su carrera, a pesar de que la producción recibió 5 nominaciones a los premios Oscar.

"No sentía que lo estuviera viviendo", aseguró Streep en su visita al programa de Graham Norton en 2016. "Siempre quieres mejorar las cosas después. Me estoy dando una excusa, pero en parte era que la estructura era un tanto artificial porque yo era la actriz que interpretaba a la mujer del teniente francés. Al mismo tiempo, era una actriz estadounidense interpretando a una mujer británica".

La amante del teniente francés "La amante del teniente francés", protagonizada por Meryl Streep y Jeremy Irons.

Esta película recibió un puntaje de 6,9 puntos en IMDb, un sitio que se especializa en la crítica y recomendación de películas y series. Además, tiene una duración de 118 minutos y cuenta con la dirección de Karel Reisz.

Esta producción fue nominada a 5 premios Oscar, aunque no se llevó ninguno. Está disponible en el catálogo de Prime Video, pero en menos de una semana saldrá de la plataforma.