Prime Video: Robert de Niro brilla en su mejor papel de su carrera con la cinta ganadora de un Oscar

Martin Scorsese, uno de los directores más aplaudidos, Robert De Niro, en una historia verídica y arrolladora de la vida, que durante tres décadas tuvo, la mafia norteamericana.

Henry Hill (Ray Liotta), un chico de Brooklyn, medio irlandes, medio siciliano, es “adoptado” por los gángsters del vecindario para ser un fiel miembro de su “familia”.

Esta película, ganadora de un Premio Oscar, es el relato más íntimo y fiel que jamás se haya escrito sobre la vida, las complejas relaciones, romances y “negocios” de la gente que pertenece a “la mafia”, lo que entre ellos se conoce como Buenos Muchachos.

Buenos Muchachos relata la vida de Henry Hill (Ray Liotta), quien estuvo relacionado desde su infancia con la mafia siciliana que dominaba Brooklyn de los años setenta.

Mientras cometen crímenes, robos y sobornan a todo el que puedan, la vida de Henry Hill se convierte en una espiral descendente hacia el abismo y deberá proteger su vida.

Prime Video: de qué trata la película Buenos Muchachos

Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana, vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gángsters de su barrio, donde la mayoría de los vecinos son inmigrantes.

buenos

Paul Cicero, el patriarca de la familia Pauline, es el protector del barrio. A los 13 años, Henry decide abandonar la escuela y entrar a formar parte de la organización mafiosa como chico de los recados; muy pronto se gana la confianza de sus jefes, gracias a lo cual irá subiendo de categoría.

Prime Video: reparto de la película Buenos Muchachos

Robert De Niro

Ray Liotta

Joe Pesci

Tráiler de la película Buenos Muchachos