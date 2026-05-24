Prime Video: Bryan Cranston la estrella de Breaking Bad arrasa con la película ganadora del Oscar

Prime Video: de qué trata la pelicula Trumbo: La lista negra de Hollywood

Hollywood, años 40. Dalton Trumbo (Bryan Cranston) disfruta de su exitosa carrera, es el guionista mejor pagado de la industria, con un sueldo de 4.000 dólares a la semana.

Pero comienza la Caza de Brujas y la Comisión de Actividades Antiamericanas inicia su campaña anticomunista. Es entonces cuando Trumbo, uno de los llamados 10 de Hollywood, entra en la lista negra por sus creencias políticas.

trumbo

Al negarse a responder a los interrogatorios de la Comisión sobre sus ideas o su filiación política, y no querer delatar a otros colegas que comparten sus creencias, por todo ello fue condenado por desacato, con un año de cárcel, además de perder su trabajo.

Trumbo es la historia de este hombre excéntrico, combativo, con mucho sentido del humor y una gran teatralidad al hablar, que escribía con su máquina de escribir dentro de una bañera de agua caliente.

Pero, a pesar de esa guerra en defensa de las palabras y la libertad que acabó con su prestigio y su nombre, la carrera de guionista de Trumbo continuó, de forma anónima, cobrando salarios irrisorios y usando hasta trece seudónimos.

Pasó a ser el más célebre 'negro' de Hollywood. Y es que, la Meca del cine se había quedado sin guionistas. Entre 1947 y 1960, fecha en la que volvió para firmar con su nombre el guión de Exodus de Otto Preminger, sus trabajos de doble crecieron. Y en esa prolífica carrera en silencio, en cuyos 'créditos' figuran Espartaco o Vacaciones en Roma, obtuvo dos Oscar.

Este biopic del famoso guionista, se basa en la biografía de Dalton Trumbo escrita por Bruce Alexander Cook.

Prime Video: reparot de la película Trumbo: La lista negra de Hollywood

Bryan Cranston

Michael Stuhlbarg

David Maldonado

John Getz

Tráiler de la película Trumbo: La lista negra de Hollywood