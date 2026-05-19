Prime Video: Sydney Sweeney brilla con la aterradora historia basada en hechos reales

Todo suena idílico hasta que la realidad golpea. El grupo descubre que su mayor amenaza no es la fauna salvaje ni el clima brutal, sino ellos mismos.

Las tensiones aumentan, la desesperación se apodera del lugar y pronto se desata una lucha de poder tan retorcida que desemboca en traición, violencia y la muerte de la mitad de la colonia.

Prime Video: de qué trata la película Edén

La historia comienza con el Dr. Friedrich Ritter (Jude Law) y su esposa Dora (Vanessa Kirby), que viven totalmente aislados en una casa construida por ellos mismos y cuidan de su jardín y sus animales en una utopía de autosuficiencia al puro estilo Emerenciano.

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El Dr. Ritter, un filósofo alemán obsesionado con Nietzsche y Schopenhauer, trabaja aparentemente en un manual para empezar una nueva forma de vida, abrazando su estatus de rey de Floreana, del que se hace eco ampliamente la prensa internacional.

Pero la fantasía se ve interrumpida por la llegada de Margret, su marido Heinz y su hijo Harry (Jonathan Tittel). Mientras las dos unidades familiares aprenden a coexistir, llega otro grupo liderado por una autoproclamada heredera conocida como La Baronesa (Ana de Armas), junto con dos tíos aparentemente obedientes que están pendientes de todos sus caprichos.

Así comienza una lucha de poder por el control de la isla.

Prime Video: reparto de la película Edén

Jude Law

Ana de Armas

Vanessa Kirby

Daniel Brühl

Sydney Sweeney

Tráiler de la película Edén