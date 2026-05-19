Netflix: la película subida de tono de 101 minutos que se convirtió en la más vista de la plataforma

Por su parte, Josh Spiegel de SlashFilm dijo: "Aquí tenemos a una estrella del cine haciendo magia; dejemos que Jennifer Lawrence reviva la comedia romántica. Se lo merece".

Netflix: de qué trata la película Hazme el favor

hazme el favor

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hazme el favor versa: "Una cantinera que pasa por una mala racha acepta el pago y el inusual desafío que le ofrece una pareja adinerada: seducir a su hijo con problemas para relacionarse".

A punto de perder el hogar de su infancia, Maddie (Jennifer Lawrence) descubre una oferta de trabajo intrigante: padres adinerados que buscan a alguien con quien "salir" con su introvertido hijo de 19 años, Percy (Andrew Barth Feldman), antes de que se vaya a la universidad. Para su sorpresa, Maddie pronto descubre que el incómodo Percy no es algo seguro.

Netflix: tráiler de la película Hazme el favor

Embed - Hazme El Favor | Tráiler Oficial

Reparto de la película Hazme el favor

Jennifer Lawrence como Maddie Barker

Andrew Barth Feldman como Percy Becker

Laura Benanti como Allison Becker

Natalie Morales como Sara

Matthew Broderick como Laird Becker

Scott MacArthur como Jim

Ebon Moss-Bachrach como Gary

Kyle Mooney como Jody

Hasan Minhaj como Doug Khan

Dónde ver la película Hazme el favor, según la zona geográfica