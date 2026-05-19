Jennifer Lawrence es la protagonista de una comedia romántica muy subida de tono que arrasa como la más vista entre las series y películas de Netflix. Se trata de Hazme el favor, dirigida por Gene Stupnitsky y nominada a Mejor actriz principal a los Globos de Oro.
Netflix: la película subida de tono de 101 minutos que se convirtió en la más vista de la plataforma
Jennifer Lawrence protagoniza una nueva comedia romántica subida de tono que se ha convertido en la más vista de Netflix.
Hazme el favor es una película de 2023 que tiene una duración de apenas 1 hora y 41 minutos y fue elogiada por la crítica. "Jennifer Lawrence brilla en una comedia de verano tierna y picante", declaró Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter.
Por su parte, Josh Spiegel de SlashFilm dijo: "Aquí tenemos a una estrella del cine haciendo magia; dejemos que Jennifer Lawrence reviva la comedia romántica. Se lo merece".
Netflix: de qué trata la película Hazme el favor
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hazme el favor versa: "Una cantinera que pasa por una mala racha acepta el pago y el inusual desafío que le ofrece una pareja adinerada: seducir a su hijo con problemas para relacionarse".
A punto de perder el hogar de su infancia, Maddie (Jennifer Lawrence) descubre una oferta de trabajo intrigante: padres adinerados que buscan a alguien con quien "salir" con su introvertido hijo de 19 años, Percy (Andrew Barth Feldman), antes de que se vaya a la universidad. Para su sorpresa, Maddie pronto descubre que el incómodo Percy no es algo seguro.
Netflix: tráiler de la película Hazme el favor
Reparto de la película Hazme el favor
- Jennifer Lawrence como Maddie Barker
- Andrew Barth Feldman como Percy Becker
- Laura Benanti como Allison Becker
- Natalie Morales como Sara
- Matthew Broderick como Laird Becker
- Scott MacArthur como Jim
- Ebon Moss-Bachrach como Gary
- Kyle Mooney como Jody
- Hasan Minhaj como Doug Khan
Dónde ver la película Hazme el favor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hazme el favor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hazme el favor se puede ver en HBO Max.
- España: la película Hazme el favor se puede ver en Prime Video.