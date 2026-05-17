Por qué Un lugar para soñar: Virgin River hizo historia como una de las series más exitosas de Netflix

Temporada 7 en Netflix: de que trata Un lugar para soñar

La temporada 7 de la serie Un lugar para soñar arranca dos horas después de los eventos narrados en el final de la sexta entrega. Aunque no hay más bodas, desde la producción dijeron que habría al menos un nuevo bebé, y puede que sean dos.

La sexta temporada de la serie finalizaba con Marley pidiéndole a Mel que adoptara a su hijo por nacer, tras ver cómo la familia que se había comprometido a ello se echaba atrás.

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Por otra parte, los bebés de Charmaine están a salvo en la temporada 7, que gira más sobre personajes que están reaccionando a las circunstancias que resultan del cliffhanger, que son traídos de vuelta a la historia.

Reparto de Un lugar para soñar, serie de Netflix

Alexandra Breckenridge como Mel Monroe

Martin Henderson como Jack Sheridan

Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins

Annette O’Toole como Hope McCrea

Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton

John Allen Nelson como Everett Reid

Benjamin Hollingsworth como Dan Brady

Zibby Allen como Brie Sheridan

Marco Grazzini como Mike Valenzuela

Lauren Hammersley como Charmaine Roberts

Teryl Rothery como Muriel St. Claire

Kandyse McClure como Kaia

Kai Bradbury como Denny Cutler

Sarah Dugdale como Lizzie

Jenny Cooper como Joey Barnes

Elise Gatien como Lark

Embed - UN LUGAR PARA SOÑAR - Temporada 7 | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 12 Marzo/26 - NETFLIX

Dónde ver la serie Un lugar para soñar, según la zona geográfica