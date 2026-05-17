Un lugar para soñar es una de las producciones más exitosas de Netflix y brilla dentro el catálogo de series y películas románticas. Basada en las novelas de Robyn Carr, esta serie dramática está entre las favoritas de los suscriptores por su historia centrada en los vínculos humanos, las segundas oportunidades y la vida de un pequeño pueblo: Virgin River.
Por qué Un lugar para soñar: Virgin River hizo historia como una de las series más exitosas de Netflix
Un lugar para soñar: Virgin River es una de las series más aclamadas y duraderas de Netflix por su intensa trama dramática
A lo largo de sus siete temporadas, Un lugar para soñar desarrolla la historia de Mel Monroe y Jack Sheridan, interpretados por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson. La serie de Netflix combina romance, conflictos familiares y nuevos comienzos, una fórmula que le permitió convertirse en el drama más longevo de la plataforma de series y películas.
Temporada 7 en Netflix: de que trata Un lugar para soñar
La temporada 7 de la serie Un lugar para soñar arranca dos horas después de los eventos narrados en el final de la sexta entrega. Aunque no hay más bodas, desde la producción dijeron que habría al menos un nuevo bebé, y puede que sean dos.
La sexta temporada de la serie finalizaba con Marley pidiéndole a Mel que adoptara a su hijo por nacer, tras ver cómo la familia que se había comprometido a ello se echaba atrás.
Por otra parte, los bebés de Charmaine están a salvo en la temporada 7, que gira más sobre personajes que están reaccionando a las circunstancias que resultan del cliffhanger, que son traídos de vuelta a la historia.
Reparto de Un lugar para soñar, serie de Netflix
- Alexandra Breckenridge como Mel Monroe
- Martin Henderson como Jack Sheridan
- Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins
- Annette O’Toole como Hope McCrea
- Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton
- John Allen Nelson como Everett Reid
- Benjamin Hollingsworth como Dan Brady
- Zibby Allen como Brie Sheridan
- Marco Grazzini como Mike Valenzuela
- Lauren Hammersley como Charmaine Roberts
- Teryl Rothery como Muriel St. Claire
- Kandyse McClure como Kaia
- Kai Bradbury como Denny Cutler
- Sarah Dugdale como Lizzie
- Jenny Cooper como Joey Barnes
- Elise Gatien como Lark
Dónde ver la serie Un lugar para soñar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un lugar para soñar (Virgin River) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix.