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Netflix tiene la serie dramática más vista de 2025: está basada en hechos reales y tiene solo 5 capítulos

El drama mexicano de Netflix que arrasa entre las series y películas más vistas de 2025, sigue disponible en la plataforma

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es un drama mexicano que arrasa en Netflix con su historia basada en hechos reales.

Es un drama mexicano que arrasa en Netflix con su historia basada en hechos reales.

Hacia finales de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama mexicano emotivo y basado en hechos reales que rápidamente se convirtió en el más visto, liderando el ranking del streaming.

Se trata de Nadie nos vio partir, una serie mexicana dirigida por Gaz Alazraki y basada en el libro autobiográfico de Tamara Trottner. Con solo 5 capítulos, esta oferta de Netflix ha generado un fuerte impacto por su historia real y su potente carga emocional.

La serie de Netflix combina tensión y sensibilidad para abordar un caso real de secuestro familiar, explorando temas como el control, el poder y las secuelas emocionales que deja la violencia dentro del entorno más cercano.

nadie nos vio partir (2)

Protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita, Nadie nos vio partir recrea la experiencia vivida por Tamara Trottner en la década de los 60, cuando su padre la secuestró junto a su hermano y los trasladó por distintos países, separándolos de su madre durante dos años.

Netflix: de qué trata la película Nadie nos vio partir

La trama de Nadie nos vio partir gira en torno a una adinerada familia judía que se vuelve el centro de atención cuando el padre separa a sus hijos de su madre y se los lleva al extranjero. Lo más conmovedor es que la historia está inspirada en hechos reales.

nadie nos vio partir (1)

Cuando su esposo secuestra a sus hijos en un acto de venganza, Valeria (Tessa Ia), una joven madrem debe luchar contra los prejuicios y el escándalo para traerlos de vuelta a casa, arriesgándolo todo por el amor prohibido que podría salvarla… o destruirla.

Reparto de Nadie nos vio partir, serie de Netflix

  • Tessa Ia (Valeria)
  • Emiliano Zurita (Leo)
  • Juan Manuel Bernal (Samuel)
  • Flavio Medina (Moishe)
  • Alexander Varela (Isaac)
  • Natasha Dupeyrón (Gabriela)
  • Gustavo Bassani (Carlos)
  • Marion Sirot
  • Karina Gidi
  • Lisa Owen
  • Ari Brickman
  • Mariana Di Girólamo
Embed - Nadie nos vio partir | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Nadie nos vio partir, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Nadie nos vio partir se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Nadie nos vio partir se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Nadie nos vio partir se puede ver en Netflix.

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