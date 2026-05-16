Si ves a esta ave merodeando por tu casa en días de frío, es porque anuncia la llegada de la nieve

Cuando te despertás y notas que el día está frío, nublado y que parece típico de invierno, probablemente puedas estar por presenciar un fenómeno único: la llegada de dos aves de una especie que se hacen presentes para anunciarlo. Se trata de las cachañas y los loros barranqueros, que cuando esto ocurre son vistos normalmente posados en los cables o calles.

Si bien este fenómeno es único, la explicación es sencilla. Cuando hace frío y el invierno está por llegar, las bandadas descienden a zonas más bajas buscando mejores condiciones. Cachañas y loros son especies de aves parecidas, pero las primeras son cotorras pequeñas y de color verde, mientras que los loros barranqueros son levemente más grandes y también emigran agrupados hacia zonas urbanas en esta época.

ave, cachaña, volar Son aves que utilizan huecos en troncos de árboles o incluso nidos abandonados por otras aves para reproducirse. Fuente: Esquel aves

Cuando la temperatura baja, se reduce la cantidad de alimentos que tienen disponibles las aves en su hábitat natural y tienen que salir en busca de ellos. Por eso, vienen a la ciudad donde sí encuentran mayor presencia de semillas, frutos y una temperatura más cálida, por supuesto.

Así que si te cruzas con alguna de estas aves, sobre todo la cachaña, sabrás que descienden en invierno desde zonas montañosas hacia los valles y planicies y también porque emiten fuertes chillidos, lo que las hace fácilmente reconocibles a la distancia.