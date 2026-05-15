Pronóstico del tiempo: la nieve ya llegó a la alta montaña y el frío extremo se sentirá con fuerza este sábado

nieve alta montana cordillera Así lucía este viernes al mediodía el camino de alta montaña rumbo a Chile. Foto: Prensa de Gendarmería

El adiós a las jornadas templadas

Este viernes será el último día para disfrutar de una tarde templada. Con una máxima que rozará los 20°C y nubosidad alta, la atmósfera ya empieza a mostrar señales de cambio.

En la alta montaña, la actividad ya comenzó: nevadas débiles se han registrado en la zona de Portillo (Chile) y sectores fronterizos, impulsadas por fuertes vientos en altura.

Esta situación de inestabilidad en la cordillera ha obligado a las autoridades a tomar medidas preventivas. Debido a la acumulación de nieve y la baja visibilidad, el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado durante este viernes 15 de mayo, a la espera de que las condiciones mejoren, algo que podría suceder recién el domingo por la mañana, según Viale.

nieve las cuevas Las nevadas en Las Cuevas sorprendieron este viernes a varios conductores que alcanzaron a pasar a tiempo rumbo a Chile. Foto: Prensa de Gendarmería

¿Nieve en el llano? El pronóstico para el fin de semana

La gran pregunta que circula en las calles y en los grupos de WhatsApp es si veremos copos de nieve en la Ciudad. La respuesta es técnica pero esperanzadora para los amantes del blanco.

Viale explicó que el sábado ingresará una masa de aire muy frío desde el sur y suroeste (el famoso "soplido del mono"), que interactuará con el faldeo este de los Andes. Esto generará:

Lluvias y lloviznas continuas: desde media mañana del sábado y durante gran parte de la tarde.

desde media mañana del sábado y durante gran parte de la tarde. Descenso térmico brusco: la máxima del sábado apenas llegará a los 11°C.

la máxima del sábado apenas llegará a los 11°C. Cotas de nieve bajas: la "isoterma cero" (la altura donde el aire está a 0°C) bajará hasta los 1.400 metros.

"Dependiendo de la altura en la que te encuentres en el piedemonte, pueden caer copos. En El Challao, el oeste de Valle de Uco y por supuesto Malargüe, la nieve es una posibilidad concreta", afirmó Viale. Para el Gran Mendoza, que se sitúa entre los 700 y 800 metros, lo más probable es que el fenómeno se quede en una llovizna fría, ya que los copos se derretirán antes de tocar el suelo.

nieve alta montana los libertadores Nevadas débiles en el sector chileno del complejo aduanero Los Libertadores. Foto: Prensa de Gendarmería

Lunes de heladas generalizadas

Si el sábado será de "guardarse" con el aroma a tortas fritas, el domingo comenzará a limpiar el cielo. Se espera una tarde con sol pero fría, con una máxima de 13°C.

Sin embargo, el verdadero peligro para el agro y para quienes deben madrugar llegará el lunes 18 de mayo. Con el cielo despejado y la masa de aire frío ya asentada, se pronostican heladas generalizadas en toda la provincia. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 2°C y 3°C, por lo que se recomienda extremar los cuidados con los niños en edad escolar y proteger las plantas sensibles.