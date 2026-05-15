La NASA mostró la llegada de la nieve a la Patagonia con imágenes satelitales

Una fuerte nevada cubrió de blanco gran parte del sur argentino a comienzos de abril, regalando una postal impresionante desde el espacio. La NASA publicó capturas satelitales de los satélites Terra y Landsat 9 que muestran este fenómeno natural. El contraste entre las extensas áreas blancas y los lagos turquesas llamó la atención.
Las imágenes fueron tomadas por los satélites Terra y Landsat 9, que registraron el avance de la nieve sobre las llanuras ubicadas del lado argentino de la cordillera de los Andes. El contraste llamó la atención: enormes extensiones blancas cubriendo el paisaje de la Patagonia, junto a los lagos glaciares de color turquesa intenso.
Nevadas en la Patagonia: el fenómeno de otoño
Según explicó René Garreaud, científico atmosférico de la Universidad de Chile, el otoño arrancó con precipitaciones por encima de lo habitual en el sur patagónico, donde gran parte de las precipitaciones tienden a caer en el lado occidental, o de barlovento, de los Andes, dijo Garreaud. “Pero los fuertes vientos son capaces de arrastrar parte de la nieve hacia el este, tal como se refleja bellamente en la imagen de MODIS”.
Uno de los sectores más llamativos de las imágenes corresponde al Lago Argentino, donde se observa con claridad la línea de nieve sobre las zonas más altas, mientras los valles permanecen despejados. También se destaca el color celeste del lago, generado por los sedimentos glaciares en suspensión que arrastran los hielos patagónicos.
Aunque las postales parecían de pleno invierno, el fenómeno duró poco. Apenas un día después, nuevas imágenes satelitales mostraron que gran parte de la nieve ya se había derretido en las zonas bajas, quedando únicamente en los sectores de mayor altura.
Las imágenes publicadas por el Observatorio de la Tierra de la NASA volvieron a mostrar la inmensidad de la Patagonia argentina y cómo, incluso vista desde el espacio, sigue siendo uno de los paisajes más impactantes del planeta.