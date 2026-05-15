La NASA mostró la llegada de la nieve a la Patagonia con imágenes satelitales

Las imágenes fueron tomadas por los satélites Terra y Landsat 9, que registraron el avance de la nieve sobre las llanuras ubicadas del lado argentino de la cordillera de los Andes. El contraste llamó la atención: enormes extensiones blancas cubriendo el paisaje de la Patagonia, junto a los lagos glaciares de color turquesa intenso.

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Nevadas en la Patagonia: el fenómeno de otoño

Según explicó René Garreaud, científico atmosférico de la Universidad de Chile, el otoño arrancó con precipitaciones por encima de lo habitual en el sur patagónico, donde gran parte de las precipitaciones tienden a caer en el lado occidental, o de barlovento, de los Andes, dijo Garreaud. “Pero los fuertes vientos son capaces de arrastrar parte de la nieve hacia el este, tal como se refleja bellamente en la imagen de MODIS”.