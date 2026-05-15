El Azufre sumó novedades y espera una temporada con cinco meses de esquí

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Las novedades de El Azufre

Guillermo Rivabén, CEO de El Azufre, contó que “tenemos novedades que van a impactar. Una es que agregamos tres pisanieve y wifi permanente”. Además detalló que “tendremos un helicóptero nuevo, con el piloto más importante de Sudamérica, que tiene 30 años de rescates en el Aconcagua y en el Everest, que es Horacio Freschi conocido como El Duro”.

Otra novedad de El Azufre es que concretó un acuerdo con el principal operador de esquí de Alaska. “Eso nos va a ayudar en la tarea para atraer público del Hemisferio Norte y también para aprender mucho de una operación con todo lo extremo, como tiene Alaska”, señaló Rivabén.

También expresó que “estamos en la base del cordón volcánico de las altas cumbres que son frontera con Chile. La nieve nuestra es agua del Pacífico, que sube la cordillera y descarga y nosotros estamos precisamente en la primera línea de descarga”.

Tenemos 5 meses de garantía de buena nieve y esquí, con la nieve polvo que es característica de Mendoza y 13 mil hectáreas con todas las posibilidades de esquiar, desde una línea extrema de un volcán de 4.000 metros hasta un fuera de pista en pendientes más razonables. Y para el que es fanático de la nieve pisada tenemos las pistas para que bajen a gusto

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Daniel Scioli: “El turismo es el eje de la recuperación de Argentina”

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó que Malargüe tiene “los tres centros invernales más importantes de la región para practicar esquí, snowboard, caminatas con raquetas, paseos en moto y trineo”.

Scioli recordó que “el presidente Javier Miei definió a la industria turística como estratégica para la recuperación de la Argentina” y explicó que, en este momento, su gestión se enfoca “con todo en la temporada de nieve”.

También se refirió a la importancia de “salir a buscar las oportunidades de mercado”. Familias del mundo exploran experiencias nuevas y Malargüe ofrece eso: turismo de naturaleza, los medios más modernos de esquí y una gran calidad hotelera”.

El funcionario nacional aseguró: “Es un momento en el que hemos logrado cambiar la percepción de Argentina en el mundo. Hoy es un destino que es percibido como seguro, de calidad y accesible. Aumentó 10% el turismo receptivo en lo que va del año lo que se debe a medidas como la política de cielos abiertos, que abre más conectividad aérea en Argentina y más mundo en nuestro país”.

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“Malargüe lo tiene todo”, dijo Celso Jaque

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, muy efusivo y expresó: “Nos convoca el tema de la nieve, uno de los productos turísticos más importantes que tiene nuestro departamento pero Malargüe lo tiene todo: contamos con 112 establecimientos habilitados y opciones para toda la familia, tanto para esquiar como para disfrutar la nieve”.

Asimismo, el intendente detalló que, como estímulo para traccionar el turismo, se ofrecerán descuentos de 50% en los medios de elevación en Las Leñas para quienes se hospeden dos noches o más en alojamientos de Malargüe y de 25% en el caso de pernocte en Valle de Los Molles. En todos los casos, deberán ser establecimientos adheridos al Dino Pass. También se contempla una reducción de 25% en el Sky Rental de Las Leñas para todos los beneficiarios de ese mismo pase.

Finalmente, Daniel Von Zedtwitz, director de Turismo de Malargüe, detalló que “van a haber muchas precipitaciones níveas, lo que va a favorecer la actividad tanto en Las Leñas como el Real del Pehuenche y El Azufre”.

También reveló que “estamos trabajando para tener vuelos directos ya que tenemos un aeropuerto activo las 24 horas. Tenemos hoteles, complejos de cabañas, 3 campings, apart hoteles y un hermoso Centro de Congresos todo para que los visitantes disfruten de Malargüe”.