El nuevo telescopio que la NASA lanzará al espacio para desentrañar los misterios del universo

telescopio nasa El telescopio Nancy Grace Roman observará el espacio como nunca antes se había hecho. Imagen: NASA

Objetivos de la NASA

Los investigadores creen que esta herramienta permitirá localizar estrellas de neutrones, que son restos densos de astros masivos tras explotar. Aunque estos cuerpos poseen el tamaño de una ciudad, guardan una masa similar a la del Sol, lo que genera condiciones físicas extremas. Gran parte de estos objetos permanecen invisibles porque no emiten señales de radio o rayos X detectables actualmente.

Para encontrarlos, la tecnología utilizará un método llamado microlente gravitacional. Este proceso ocurre cuando un objeto pasa frente a una estrella y dobla la luz por su fuerza de gravedad.

El telescopio de la NASA medirá ese brillo y el cambio de posición para identificar la presencia de estos cuerpos densos en el universo.

nasa estrella Desde la NASA esperan observan estrellas más chicas que el Sol, pero igual de densas. Imagen: NASA

Las capacidades de esta joya de la NASA

La misión recolectará datos sobre la vida y muerte de los astros, además de cómo se distribuyen los elementos pesados. Los científicos esperan obtener una muestra grande de estrellas de neutrones aisladas por primera vez en la historia.

El proyecto también dedicará tiempo a observar más de mil millones de galaxias lejanas. Expertos de todo el mundo podrán utilizar parte de la capacidad del equipo para sus propias investigaciones sobre materia oscura y supernovas.