El nuevo telescopio que la NASA lanzará al espacio para desentrañar los misterios del universo

En septiembre, un cohete Falcon Heavy saldrá desde el Centro Espacial Kennedy con una carga fundamental para la astronomía. La NASA pondrá en órbita el Nancy Grace Roman, un telescopio diseñado para observar el universo de una forma mucho más profunda.
Dicho dispositivo tiene la capacidad de mirar hacia atrás en el tiempo para registrar fenómenos extraños y planetas fuera de nuestro sistema. Durante sus cinco años de misión principal, el aparato realizará diversos sondeos en el espacio profundo.
Uno de los estudios más relevantes se enfocará en el corazón de la Vía Láctea, donde buscará revelar objetos que hasta ahora resultaron imposibles de captar por otros instrumentos.
Objetivos de la NASA
Los investigadores creen que esta herramienta permitirá localizar estrellas de neutrones, que son restos densos de astros masivos tras explotar. Aunque estos cuerpos poseen el tamaño de una ciudad, guardan una masa similar a la del Sol, lo que genera condiciones físicas extremas. Gran parte de estos objetos permanecen invisibles porque no emiten señales de radio o rayos X detectables actualmente.
Para encontrarlos, la tecnología utilizará un método llamado microlente gravitacional. Este proceso ocurre cuando un objeto pasa frente a una estrella y dobla la luz por su fuerza de gravedad.
El telescopio de la NASA medirá ese brillo y el cambio de posición para identificar la presencia de estos cuerpos densos en el universo.
Las capacidades de esta joya de la NASA
La misión recolectará datos sobre la vida y muerte de los astros, además de cómo se distribuyen los elementos pesados. Los científicos esperan obtener una muestra grande de estrellas de neutrones aisladas por primera vez en la historia.
El proyecto también dedicará tiempo a observar más de mil millones de galaxias lejanas. Expertos de todo el mundo podrán utilizar parte de la capacidad del equipo para sus propias investigaciones sobre materia oscura y supernovas.