Es como estar ahí: la NASA publicó 12 mil fotos de la misión Artemis a la Luna

La vastedad del relieve lunar capturada en esta toma es parte de la colección que los científicos consideran fundamental para entender por qué la Luna presenta tonalidades que van más allá del gris convencional, incluyendo matices verdes y marrones bajo ciertas condiciones lumínicas. Al acercarse al borde del satélite, la tripulación pudo documentar las montañas lunares resaltadas por la luz del sol, ofreciendo una visión que los humanos no tenían de forma directa desde hace más de medio siglo.

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Durante el vuelo del 6 de abril, la tripulación de la misión Artemis 2 —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— capturó este fenómeno poco común desde el espacio profundo. El registro muestra el momento exacto en que Tierra asoma por el horizonte, justo antes de que la oscuridad total envolviera la nave.

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Esta perspectiva resalta la cercanía histórica alcanzada durante el sobrevuelo, donde la cápsula Orion llegó a estar a tan solo 6.545 kilómetros de la superficie lunar. La imagen permite apreciar la transición hacia el "terminador", esa frontera móvil que separa el lado iluminado del lado oscuro del satélite, donde el alto contraste facilita a los científicos la identificación de detalles topográficos.

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