El yuyo que es muy buscado pero que recomiendan no plantar en el jardín

Si existe un deseo firme de conservar esta vegetación, hay formas de restringir su avance. Una opción consiste en utilizar canteros exclusivos para cada variedad aromática. Así impediremos que las raíces se mezclen. También evitaremos que una especie termine por eliminar a sus compañeras.

Anna Hackman, agricultora y miembro gerente de The Naked Botanical, está de acuerdo y afirma que la menta puede fácilmente desplazar a otras plantas, impidiendo que reciban suficiente agua, tierra, nutrientes o incluso luz solar.

"Tengo canteros dedicadas para mis plantas de menta y cada una está separada para que una no empuje a la otra", dice.

Otra alternativa útil reside en el empleo de macetas aisladas del suelo. Resulta clave que estos recipientes no mantengan contacto con la tierra del jardín para impedir escapes por los orificios de drenaje. Varias personas cometieron el error de enterrar macetas pensando que eso frenaría a la planta, pero los tallos encontraron la salida rápidamente.

menta, planta Lo mejor que podemos hacer es plantar la menta en una maceta propia.

Alternativas seguras

Existen variedades con aromas similares que son menos peligrosas para el jardín. La melisa aparece como una gran candidata para reemplazar a la menta en los canteros. Aunque produce semillas, suele quedarse en el mismo sitio y no alcanza dimensiones exageradas.

Otra planta interesante es la menta de montaña, que atrae polinizadores y abejas al jardín. Estos ejemplares brindan beneficios estéticos y funcionales sin el peligro de encontrarnos el jardín invadido de un día para otro.